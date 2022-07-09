Назад у 90-ті? Чому підвищення тарифів на вантажні перевезення зруйнує аграрний сектор України

Розповідаємо, чому підвищення тарифів на вантажні перевезення може призвести до соціального вибуху

Чому не можна підвищувати тарифи на перевезення вантажів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підвищення тарифів на вантажні перевезення, яке ухвалила Укрзалізниця і Міністерство інфраструктури, робить нерентабельним вирощування українського зерна і знищить український аграрний сектор – що, у свою чергу, призведе до соціального вибуху у аграрних регіонах держави.

Про це заявив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

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"Наведу приклад. Ми не можемо експортувати наше зерно через заблоковані порти, тож змушені експортувати його через порти Європи. Зараз сільгоспвиробники продають зерно у Констанці (Румунія) за ціною 240 дол. за тонну. З підняттям ціни логістика до порту в Констанці складає вже 180 дол. Таким чином, аграрію потрібно продавати ячмінь з елеватору за ціною 50-60 доларів! При цьому собівартість вирощування ячменя – більше 160 дол. Тобто, аграрій отримує лише 30% від своїх витрат. А це означає, що ніякої посівної кампанії він проводити не буде", – наголосив президент УЗА.

Це, в свою чергу, призведе до банкрутства більшості сільгоспвиробників, попередив він.

"Ми втратимо на багато років усі здобутки у галузі. Я пам’ятаю, як це було в 90-х, коли 30% землі не оброблялось. І ми зараз – на шляху до тієї ж самої ситуації. Нагадаю: у нас у сільській місцевості проживає біля третини всього населення. Тож соціальний вплив буде дуже значним", – підкреслив Горбачьов.

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За його словами, проблема не лише у підвищенні тарифів, а й у регуляторних змінах, до яких вдалася УЗ і які значно збільшують фінансове навантаження на перевізників. Так, компанія регуляторно зменшила відстань, яку проходять вагони за один день: якщо раніше вагони з зерном нормативно проходили по 200 км в день, а шлях з центральної України до західних переходів шлях займав три дні, то зараз вагон проходить 50 кілометрів на добу, а це вже 12 днів дороги.

"І у той самий час УЗ вдвічі збільшила плату за використання вагонів. Таким чином, ми отримуємо збільшення вартості транспортування зерна з 15 до 40 дол. на одній тоні. Тому хочу сказати: при всій повазі, УЗ має всі можливості для залучення фінансові ресурси в інших місцях. А якщо ми втратимо зараз свого сільгоспвиробника, то ми отримаємо величезний соціальний удар та втратимо більше ніж 50% всіх валютних надходжень", – резюмував Горбачьов.

Як відомо, Міністерство інфраструктури погодило для Укрзалізниці підвищення тарифів на вантажні перевезення відразу на 70% для всіх класів вантажів. Проти цього виступила Європейська бізнес асоціація: вона закликала українську владу не перекладати проблеми Укрзалізниці на плечі бізнесу, який теж постраждав від війни.

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Водночас керівник Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) Сергій Кудрявцев заявив, що підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, адже через війну втратили сировинні бази, а логістика значно ускладнилася: подекуди вантажі прямують до замовників у 10 разів довше. Заплановане Укрзалізницею підвищення тарифів на 70% остаточно підкосить галузь.

"Сьогодні" раніше розповідали, що рішення Міністерства інфраструктури України, відповідно до якого тарифи на залізничні перевезення вантажів у межах України та пов’язані з ними послуги збільшуються на 70%, не підтримала Європейська Бізнес Асоціація. Також ми писали, чому відродження українського експорту буде неможливим, якщо тарифи на залізничні перевезення доб’ють логістику.