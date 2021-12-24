Большое обновление сетей: ДТЭК Киевские региональные электросети улучшил электроснабжение более 300 тысяч клиентов

В течение года ДТЭК Киевские региональные электросети инвестировали в развитие сетей 725 млн грн, что на 112% больше, чем в 2020 году

Увеличение инвестиций позволило компании запустить две мощные подстанции в энергодефицитных районах. Компания готовится подключить к сети новых клиентов и выделить дополнительные мощности по предварительным заявкам. Благодаря обновлению сети и установке реклоузеров значительно сократилась и продолжительность аварийных отключений – в среднем на 163 минуты.



"ДТЭК надежная, ответственная компания. Благодаря программе Большое обновление сетей в 2021 году нам удалось улучшить электроснабжение более 300 тысяч наших клиентов. В частности, мы завершили реконструкцию и строительство двух мощных подстанций в энергодефицитных Бучанском и Обуховском районах. В эти подстанции мы инвестировали 220 млн грн" , – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.



В целом ДТЭК Киевские региональные электросети увеличили инвестиции в развитие сети Киевщины на 112%, с 343 млн грн до 725 млн грн. Это стало возможным благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов.



Благодаря увеличению инвестиций в Бучанском районе, компания завершила реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Гостомель". Она будет будет обеспечивать клиентов компании в Гостомеле, Ирпене, Буче и других близлежащих населенных пунктах. Стоимость строительства подстанции – 90 млн грн.

Подстанция "Козин"

В Обуховском районе компания построила подстанцию 110/35/10 кВ "Козин" и завершает строительство линии электропередач 110 кВ Подгорцы-Козин длиной 10 километров. Вскоре к сети смогут подключиться клиенты в таких населенных пунктах как Козин, Плюты, Таценки, Украинка, и часть Голосеевского района города Киева. Стоимость этих проектов – 226 млн грн.До конца текущего года ДТЭК Киевские региональные электросети установят 160 реклоузеров. Эти устройства позволяют автоматически восстанавливать питание клиентов компании в случае незначительных аварий и передавать диспетчерам информацию о состоянии работы сети. Реклоузеры снизят количество аварийных отключений для всех клиентов компании в Киевской области. Стоимость устройств – 79 млн грн.Также в течение 2021 года компания установит 37 тысяч новых электронных счетчиков, которые улучшат точность учета электроэнергии. Замена приборов учета предусмотрена инвестиционной программой, и клиенты компании не платят за это дополнительные средства.Благодаря инвестициям в развитие сети компания снизит продолжительность аварийных отключений в среднем на 163 минуты. Так, если в 2020 году каждый клиент компании в среднем провел 655 минут без света, то по результатам 2021 этот показатель уменьшится до 492 минуты.В 2022 году ДТЭК Киевские региональные электросети продолжит программу Большое обновление сетей. Компания планирует начать строительство подстанции 110/10 кВ "Софиевская", которая повысит надежность электроснабжения Вишневого, Софиевской Борщаговки, Петропавловской Борщаговки и Святопетровского. Также будет построена линия электропередач 110 кВ, соединяющая подстанцию "Софиевская" с подстанцией "Жуляны".Запланирована реконструкция линии электропередач 110 кВ Борисполь-Барышевка-Березань, которая даст дополнительную мощность жителям Бориспольского и Броварского районов. Также ДТЭК Киевские региональные электросети реконструирует подстанцию 35/110 кВ "Дачная". Это позволит перенести часть погрузки с подстанции "Обухов" на новую подстанцию "Козин". Продолжится программа установки реклоузеров. В 2022 году намечено смонтировать 76 таких устройств.

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