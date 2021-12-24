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Большое обновление сетей: ДТЭК Киевские региональные электросети улучшил электроснабжение более 300 тысяч клиентов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
24 декабря, 19:00
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В течение года ДТЭК Киевские региональные электросети инвестировали в развитие сетей 725 млн грн, что на 112% больше, чем в 2020 году

Увеличение инвестиций позволило компании запустить две мощные подстанции в энергодефицитных районах. Компания готовится подключить к сети новых клиентов и выделить дополнительные мощности по предварительным заявкам. Благодаря обновлению сети и установке реклоузеров значительно сократилась и продолжительность аварийных отключений – в среднем на 163 минуты.

"ДТЭК надежная, ответственная компания. Благодаря программе Большое обновление сетей в 2021 году нам удалось улучшить электроснабжение более 300 тысяч наших клиентов. В частности, мы завершили реконструкцию и строительство двух мощных подстанций в энергодефицитных Бучанском и Обуховском районах. В эти подстанции мы инвестировали 220 млн грн" , – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

В целом ДТЭК Киевские региональные электросети увеличили инвестиции в развитие сети Киевщины на 112%, с 343 млн грн до 725 млн грн. Это стало возможным благодаря внедрению стимулирующих инвестиции RAB-тарифов.

Благодаря увеличению инвестиций в Бучанском районе, компания завершила реконструкцию подстанции 110/10 кВ "Гостомель". Она будет будет обеспечивать клиентов компании в Гостомеле, Ирпене, Буче и других близлежащих населенных пунктах. Стоимость строительства подстанции – 90 млн грн.

Подстанция
Подстанция "Козин"


В Обуховском районе компания построила подстанцию 110/35/10 кВ "Козин" и завершает строительство линии электропередач 110 кВ Подгорцы-Козин длиной 10 километров. Вскоре к сети смогут подключиться клиенты в таких населенных пунктах как Козин, Плюты, Таценки, Украинка, и часть Голосеевского района города Киева. Стоимость этих проектов – 226 млн грн.

До конца текущего года ДТЭК Киевские региональные электросети установят 160 реклоузеров. Эти устройства позволяют автоматически восстанавливать питание клиентов компании в случае незначительных аварий и передавать диспетчерам информацию о состоянии работы сети. Реклоузеры снизят количество аварийных отключений для всех клиентов компании в Киевской области. Стоимость устройств – 79 млн грн.

Также в течение 2021 года компания установит 37 тысяч новых электронных счетчиков, которые улучшат точность учета электроэнергии. Замена приборов учета предусмотрена инвестиционной программой, и клиенты компании не платят за это дополнительные средства.

Благодаря инвестициям в развитие сети компания снизит продолжительность аварийных отключений в среднем на 163 минуты. Так, если в 2020 году каждый клиент компании в среднем провел 655 минут без света, то по результатам 2021 этот показатель уменьшится до 492 минуты.

В 2022 году ДТЭК Киевские региональные электросети продолжит программу Большое обновление сетей. Компания планирует начать строительство подстанции 110/10 кВ "Софиевская", которая повысит надежность электроснабжения Вишневого, Софиевской Борщаговки, Петропавловской Борщаговки и Святопетровского. Также будет построена линия электропередач 110 кВ, соединяющая подстанцию "Софиевская" с подстанцией "Жуляны".

Запланирована реконструкция линии электропередач 110 кВ Борисполь-Барышевка-Березань, которая даст дополнительную мощность жителям Бориспольского и Броварского районов. Также ДТЭК Киевские региональные электросети реконструирует подстанцию 35/110 кВ "Дачная". Это позволит перенести часть погрузки с подстанции "Обухов" на новую подстанцию "Козин". Продолжится программа установки реклоузеров. В 2022 году намечено смонтировать 76 таких устройств.

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