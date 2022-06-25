В Запорожье прибыла очередная партия гуманитарной помощи: где получить

Гуманитарная помощь от Метинвеста: как и где получить / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

"Зеленый центр Метинвест" в Запорожье с начала войны стал одним из самых больших хабов помощи людям, которые эвакуировались из зоны активных боевых действий на востоке страны.

Недавно Фонд Рината Ахметова передал Центру очередной гуманитарный груз. Более 2,1 тыс. продуктовых наборов будут распределены среди тех переселенцев, которые больше нуждаются в помощи.

Реклама

Получить продуктовые наборы от Фонда можно с понедельника по пятницу, обратившись в офис общественного союза по адресу: Запорожье, ул. Гагарина, 5.

Волонтеры осуществляют соответствующую регистрацию с 10.00 до 12.00, а на следующий день переселенцы уже могут забрать свой продуктовый набор.

Всего для людей, нашедших убежище в Запорожье, Фонд уже передал более 24 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Реклама

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Раньше мы рассказывали, как "Метинвест" помог патрульным в Запорожье, и писали, что группа Метинвест готова бесплатно предоставлять пластины для бронежилетов по официальному запросу от ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и уполномоченных представителей власти.