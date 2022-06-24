Патрульные полицейские в Запорожской области получили партию бронежилетов от Метинвеста

Бронежилеты имеют керамические пластины, с которыми удобнее передвигаться, что очень важно для полицейских

Бронежелеты, переданные полиции, имеют третью степень защиты / Фото: Коллаж: Сегодня

Управление патрульной полиции в Запорожской области получило еще 100 бронежилетов высокого класса защиты: теперь нести службу на блокпостах, а также охранять общественный порядок в областном центре им будет безопаснее.

"Броники" европейского производства закупила и передала патрульным компания "Метинвест" Ахметова и Новинского. Это уже второй транш: первую часть броников запорожские полицейские получили в начале июня.

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"Мы передали Национальной полиции еще 100 бронежилетов. Они имеют третью степень защиты с керамическими плитами. Это полностью удовлетворит потребности полиции в защитной амуниции, которая необходима сотрудникам для выполнения задач в Запорожье", – рассказал генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

Он подчеркнул, что в ближайшее время полицейские получат еще одну партию защитной амуниции от "Метинвеста". Это позволит полностью закрыть потребности управления в броне.

"Эти бронежилеты имеют керамические пластины, они не так тяжелы, поэтому нет такой нагрузки на спину, как с другими бронежилетами. В нем удобно передвигаться, что очень важно для полицейских, которые иногда находятся на дежурстве круглосуточно. У патрульных полицейских и до войны были индивидуальные бронежилеты. Они 2-го класса защиты защищают от пуль 9 мм и некоторых видов ножевых поражений. Однако с началом военного вторжения в Запорожской области есть потребность в бронежилетах высшего класса защиты. Есть ведь ракетные удары, авиаудары. Мы понимаем, если будет лететь осколок 400-500 граммов, то его действие совсем другое, чем пули 9 мм. Поэтому нам нужен высший класс защиты", – отметила начальница Управления патрульной полиции в Запорожской области Светлана Михайловская.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Группа "Метинвест" системно снабжает средствами защиты военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, а также полицейских.

В общей сложности компания передаст более 100 тыс. бронежилетов. Пока только запорожские предприятия "Метинвеста" передали военнослужащим, среди которых и сотрудники компании, бронепластины и бронежилеты, которые обеспечат надежной защитой около 13 тысяч защитников.