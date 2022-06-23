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Метинвест бесплатно предоставляет бронепластины для украинских защитников: как получить

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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23 июня, 18:40
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Рассказываем, как подразделениям, защищающим Украину от посягательств РФ, получить бесплатно пластины для бронежилетов от Метинвеста
Метинвест отдаст пластины для бронежилетов бойцам на фронте
Метинвест отдаст пластины для бронежилетов бойцам на фронте / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест готова бесплатно предоставлять пластины для бронежилетов по официальному запросу от ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и уполномоченных представителей власти. Для этого достаточно просто написать письмо по адресу [email protected], указав все контактные данные ответственных лиц и вложив официальное обращение.

Об этом говорится в заявлении компании Метинвест-СМЦ.

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Пластины изготавливаются из стали собственного производства и подвергаются термической обработке (закалка, закалка с отпуском) в соответствии с действующей технологической документацией. 8782:2018", – подчеркивают в компании.

Отмечается также, что пластины могут быть использованы для повышения шаростойкости отдельных элементов автотранспорта и специальной техники.

С начала полномасштабного вторжения российской армии компания Метинвест занималась поиском необходимой стали для бронепластин: использовали как собственное производство, так и привлекали партнеров для импорта и переработки. Для своих изделий эксперты компании разработали химический состав стали, технологию выплавки, разливки и обработки давлением полуфабриката, а также резки и термообработки бронеплит.

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"На данный момент на предприятиях Группы сформирован постоянно пополняющийся запас готовых бронепластин. Изделия готовы к оперативной передаче для нужд защитников Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны компания Метинвест направила на помощь украинцам и Украине уже более 1,5 млрд гривен: она закупает и производит бронежилеты для ВСУ и ТРО, передает на передовую специальную технику, авто, каски, аптечки и турникеты. Также в координации с Фондом Рината Ахметова компания положила начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого уже более 85 тыс. человек получили продуктовые наборы.

Читайте в нашем материале о том, какую помощь переселенцы в Днепропетровской и Кировоградской областях получили от Метинвеста. Также мы рассказывали, что врачи Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Мирнограда, Покровска и Каменского получили от Метинвеста медикаменты, расходные материалы и оборудование общей стоимостью около 80 млн гривен.

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