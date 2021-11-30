Одышка, тревожность и упадок сил – как побороть постковидный синдром

Побороть одышку, тревожность, упадок сил и другие симптомы постковидного синдрома поможет врач / Фото: Коллаж: Сегодня
Переболев COVID-19 люди замечают, что коронавирус прошел, а раздражительность осталась. А еще – головные боли, головокружение, повышенная возбудимость, одышка, усталость и чувство тревоги. Именно таковы последствия после болезни, с которыми нужно правильно бороться.
Многие чувствуют головные боли, суставные боли, это чувство усталости, чувство одышки, нарушение памяти, внимания, мозг находится как в тумане, -говорит Александр Галушко, профессор, доктор медицинских наук,- но на сегодняшний день есть схема лечения, которую даже сами врачи называют "дальнобойщиком".
Также мы писали, как еще остановить постковид по схеме "дальнобойщик".