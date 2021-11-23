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СЕГОДНЯ Новости Life

Головная боль, усталость и потеря памяти – как остановить постковидных "дальнобойщиков"

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 ноября, 12:05
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Если ковид прошел, а усталость и одышка остались, то важно вовремя обратиться к врачу. Как победить постковидный синдром по схеме "дальнобойщик" – в сюжете
Головная боль, усталость и потеря памяти – смтомы постковдных «дальнобойщиков»
Головная боль, усталость и потеря памяти – смтомы постковдных «дальнобойщиков» / Фото: Коллаж: Сегодня

Тест отрицательный, казалось бы, COVID-19 в прошлом, но идут недели – а человека продолжают мучать головные боли, головокружение, повышенная возбудимость. А еще ухудшается память, становится тяжело дышать, человек быстро устает.

Врачи отмечают – чаще всего после перенесенного коронавируса страдают не только легкие, а сердечно-сосудистая и нервная система: таких пациентов, которые длительно не могут восстановиться, медики условно называют "постковидным дальнобойщиком".

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Такое состояние специалисты связывают с воспалительными процессами, которые долго могут продолжаться в организме. Что же делать? Украинские медики уже придумали схему реабилитации.

Андрей Вытриховский
Андрей Вытриховский / Фото: https://www.facebook.com/andriy.vytryhovskiy

На сегодняшний день есть схема, которую даже сами врачи называют "дальнобойщиком",- говорит заслуженный Врач Украины, кардиолог Андрей Вытриховский,- это комплекс препаратов, которые комплексно влияют на работу внутренних органов, улучшает работу нервной системы, сердечной мышцы. Такое лечение проводится в основном в стационаре.

Врачи настоятельно советуют забыть о самолечении и обращаться к специалистам. Ведь именно специалист сможет подобрать действенную медикаментозную схему для восстановления функции нервной системы после коронавируса.

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Также мы писали, как не заболеть пневмонией.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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