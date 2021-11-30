Задишка, тривожність та занепад сил – як подолати постковидний синдром

Подолати задишку, тривожність, занепад сил та інші симптоми постковидного синдрому допоможе лікар / Фото: Колаж: Сьогодні
Перехворівши на COVID-19 люди помічають, що коронавірус пройшов, а дратівливість залишилася. А ще – головний біль, запаморочення, підвищена збудливість, задишка, втома та почуття тривоги. Саме такими є наслідки після хвороби, з котрими потрібно правильно боротися.
Багато хто відчуває головний біль, суглобовий біль, це почуття втоми, почуття задишки, порушення пам'яті, уваги, мозок знаходиться як у тумані, -каже Олександр Галушко, професор, лікар медичних наук,- але на сьогоднішній день є схема лікування, яку навіть самі лікарі називають "далекобійником".
Також ми писали, як ще зупинити постковід за схемою "дальнобійник".