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Спасти жизнь при тяжелом течении COVID-19 – как украинские врачи применяют схему "Волнорез"

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
19 ноября, 16:20
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Цитокиновый шторм – ловушка, в которую попадают люди с ковидом, казалось бы идущие на поправку. Как схема лечения "Волнорез" спасает жизни – в сюжете
Спасти жизнь при тяжелом течении COVID-19 поможет схема «Волнорез»
Спасти жизнь при тяжелом течении COVID-19 поможет схема «Волнорез» / Фото: Коллаж: Сегодня

Кашель, температура, затем улучшение – и ковид накрывает новой волной, которая для человека без прививки, пожилых или людей с хроническими болезнями может закончиться реанимацией.

Про цитокиновый шторм сегодня слышали даже дети, но все ли знают, что это состояние – вторая фаза болезни, критическая, с тяжелым течением. И не выйти из этой фазы особенно рискуют люди из вышеперечисленной категории.

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Ольга Голубовская
Ольга Голубовская / Фото: facebook Голубовской

Цитокиновый шторм, как отмечает Ольга Голубовская, профессор, доктор медицинских наук, это иммунный и аутоимунный, иногда неадекватно сильный ответ организма на возбудителя болезни. И этой ситуацией сложно управлять.

Но украинские медики при помощи схемы лечения "Волнорез" нашли метод, как обуздать ковид и срезать его "наплывающие волны". В схему лечения входят препараты Ксаврон®, Реосорбілакт®, Тіворель®, которые за счет компонентов L-карнитина, L-аргинина и других веществ помогают поддержать жизненно важные органы и спасти человека.

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Препараты с L-аргинином помогают поддержать энергетический баланс клеток,- говорит Ольга Голубовская, эти же препараты уже пробуют применять при пост-ковидных расстройствах.

И, если удается своевременно начать применять такие препараты, то можно спасти жизнь. Поэтому при первых симптомах болезни важно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением!

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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