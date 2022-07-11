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Я – Маріуполь: Фонд Ріната Ахметова розпочинає роботу з центрами підтримки переселенців

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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11 липня, 15:50
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Допомогу від Фонду Ріната Ахметова можна отримати в центрах "Я – Маріуполь"
У центрах "Я – Маріуполь" маріупольцям допоможуть якнайшвидше адаптуватися до життя в новому місті
У центрах "Я – Маріуполь" маріупольцям допоможуть якнайшвидше адаптуватися до життя в новому місті / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова розпочинає співпрацю із центрами підтримки переселенців "Я — Маріуполь" у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Вінниці.

Мета співпраці — допомогти маріупольцям якнайскоріше адаптуватися до нових умов життя в незнайомому місті. Звернувшись до центрів "Я — Маріуполь", переселенці можуть отримати широкий спектр послуг, зокрема гуманітарну, юридичну, соціальну та психологічну допомогу.

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"Маріуполь — це світова трагедія і світовий приклад героїзму. Для мене Маріуполь був, є й буде завжди українським. Сьогодні весь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані тільки на одному — допомагати людям вижити, робити все, щоби вони не залишилися віч-на-віч із бідою. І все, що в моїх силах, я роблю й буду для цього робити"", — підкреслив засновник фонду Рінат Ахметов.

Основними напрямами співпраці стануть гуманітарна та психологічна допомога мешканцям Маріуполя. З дорослими та дітьми працюватимуть фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Від початку війни психологічну допомогу від Фонду Ріната Ахметова вже отримали 88 тис. жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України. Детальніше — за посиланням.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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