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Я – Мариуполь: Фонд Рината Ахметова начинает работу с центрами поддержки переселенцев

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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11 июля, 15:50
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Помощь от Фонда Рината Ахметова можно получить в центрах "Я – Мариуполь"
В центрах "Я – Мариуполь" мариупольцам помогут как можно скорее адаптироваться к жизни в новом городе
В центрах "Я – Мариуполь" мариупольцам помогут как можно скорее адаптироваться к жизни в новом городе / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова начинает сотрудничество с центрами поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" в Запорожье, Днепре, Киеве и Виннице.

Цель сотрудничества – помочь мариупольцам как можно скорее адаптироваться к новым условиям жизни в незнакомом городе. Обратившись в центры "Я — Мариуполь", переселенцы могут получить широкий спектр услуг, включая гуманитарную, юридическую, социальную и психологическую помощь.

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"Мариуполь – это мировая трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Сегодня весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном — помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались наедине с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", — подчеркнул основатель фонда Ринат Ахметов.

Основными направлениями сотрудничества станут гуманитарная и психологическая помощь жителям Мариуполя. Со взрослыми и детьми будут работать специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. С начала войны психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова уже получили 88 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины. Детальнее — по ссылке.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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