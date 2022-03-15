We Benefit запустили безкоштовний освітній проєкт у сфері IT для підлітків

Компанія We benefit together, яка займається поповненням кадрового резерву у сфері IT з метою створення продуктів для IT компаній запустила освітній проєкт для підлітків. На час воєнних дій в Україні навчання буде поводитись безкоштовно.
Мета проєкту – заповнити освітній вакуум у період війни, навчити підлітків IT технологіям та підготувати їх до пошуку роботи в Україні та за її межами.
Навчання дасть змогу не лише відволіктись від реалій війни й провести час з користю, і надалі відкрити всі перспективи IT сфери й отримати престижну роботу в майбутньому.
Освітній проєкт функціонуватиме в двох напрямках – програмування та підприємницька грамотність для створення стартапів.
Долучитися може кожен бажаючий, курс буде корисний не лише підліткам, а й дорослим.
Деталі на сайті: https://webenefit.biz/