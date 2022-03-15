Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Life

We Benefit запустили безкоштовний освітній проєкт у сфері IT для підлітків

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 березня, 14:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нова можливість для підлітків отримати IT-освіту у воєнний час
/ Фото: We benefit

Компанія We benefit together, яка займається поповненням кадрового резерву у сфері IT з метою створення продуктів для IT компаній запустила освітній проєкт для підлітків. На час воєнних дій в Україні навчання буде поводитись безкоштовно.

Мета проєкту – заповнити освітній вакуум у період війни, навчити підлітків IT технологіям та підготувати їх до пошуку роботи в Україні та за її межами.

Реклама

Навчання дасть змогу не лише відволіктись від реалій війни й провести час з користю, і надалі відкрити всі перспективи IT сфери й отримати престижну роботу в майбутньому.

Освітній проєкт функціонуватиме в двох напрямках – програмування та підприємницька грамотність для створення стартапів.

Долучитися може кожен бажаючий, курс буде корисний не лише підліткам, а й дорослим.

Реклама

Деталі на сайті: https://webenefit.biz/

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва "Газпром" стає ізгоєм: хто відмовився від купівлі газу у російського гіганта Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40761.14

Cardano (ADA)

0.84

Bitcoin Cash (BCH)

295.5

Ethereum Classic (ETC)

26.95

Litecoin (LTC)

109.29

Theta (THETA)

2.84

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти