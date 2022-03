We Benefit запустили безкоштовний освітній проєкт у сфері IT для підлітків

Нова можливість для підлітків отримати IT-освіту у воєнний час

/ Фото: We benefit

Компанія We benefit together, яка займається поповненням кадрового резерву у сфері IT з метою створення продуктів для IT компаній запустила освітній проєкт для підлітків. На час воєнних дій в Україні навчання буде поводитись безкоштовно.

Мета проєкту – заповнити освітній вакуум у період війни, навчити підлітків IT технологіям та підготувати їх до пошуку роботи в Україні та за її межами.

Реклама

Навчання дасть змогу не лише відволіктись від реалій війни й провести час з користю, і надалі відкрити всі перспективи IT сфери й отримати престижну роботу в майбутньому.

Освітній проєкт функціонуватиме в двох напрямках – програмування та підприємницька грамотність для створення стартапів.

Долучитися може кожен бажаючий, курс буде корисний не лише підліткам, а й дорослим.

Реклама

Деталі на сайті: https://webenefit.biz/