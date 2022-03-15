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We Benefit запустили бесплатный образовательный проект в сфере IT для подростков

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15 марта, 14:51
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Новая возможность для подростков получить IT-образование в военное время
Освітній проект We benefit together
Освітній проект We benefit together / Фото: We benefit

Компания We benefit together, занимающаяся пополнением кадрового резерва в сфере IT с целью создания продуктов для IT компаний, запустила образовательный проект для подростков. На время военных действий в Украине обучение будет вестись бесплатно.

Цель проекта – заполнить образовательный вакуум в период войны, научить подростков IT технологиям и подготовить их к поиску работы в Украине и за ее пределами.

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Учеба позволит не только отвлечься от реалий войны и провести время с пользой, но и в дальнейшем открыть все перспективы IT сферы и получить престижную работу в будущем.

Образовательный проект будет функционировать в двух направлениях – программирование и предпринимательская грамотность для создания стартапов.

Присоединиться может каждый желающий, курс будет полезен не только подросткам, но и взрослым.

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Детали на сайте: https://webenefit.biz/

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