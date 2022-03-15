We Benefit запустили бесплатный образовательный проект в сфере IT для подростков

Компания We benefit together, занимающаяся пополнением кадрового резерва в сфере IT с целью создания продуктов для IT компаний, запустила образовательный проект для подростков. На время военных действий в Украине обучение будет вестись бесплатно.
Цель проекта – заполнить образовательный вакуум в период войны, научить подростков IT технологиям и подготовить их к поиску работы в Украине и за ее пределами.
Учеба позволит не только отвлечься от реалий войны и провести время с пользой, но и в дальнейшем открыть все перспективы IT сферы и получить престижную работу в будущем.
Образовательный проект будет функционировать в двух направлениях – программирование и предпринимательская грамотность для создания стартапов.
Присоединиться может каждый желающий, курс будет полезен не только подросткам, но и взрослым.
Детали на сайте: https://webenefit.biz/