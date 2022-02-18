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СЬОГОДНІ Новини Life

4 роки боротьби та ампутація руки: історія жінки, яка пожертвувала одним органом та врятувала собі життя

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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18 лютого, 10:00
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Владислава Яушева в рамках проєкту #РАКНЕВИРОК розповіла, як поборола хворобу і вистояла, не зважаючи на жахи, які їй довелося пережити
Владислава Яушева у проекті Фонду Ріната Ахметова #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева у проекті Фонду Ріната Ахметова #РАКНЕВИРОК / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова запустив проєкт #РАКНЕВИРОК. Головні героїні – українки, які зіштовхнулися зі страшним діагнозом онкологія та перемогли його. Їхні історії покликані надихнути та підтримати людей, які лише починають важку боротьбу з раком. У серії матеріалів загальний посил – важливість ранньої діагностики та психологічної підтримки. Цього разу свою історію про те, як знайти в собі сили та у процесі боротьби навчитися йти далі, жити та насолоджуватися, розповіла Владислава Яушева.

Владислава Яушева про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Григорій Веприк (Gate.agency)

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Весною 2012 року Владислава невдало послизнулася і потягла руку. Сильний біль у плечі не минав, і дівчина звернулася за допомогою до фахівців. Діагностика, обстеження та довгі консультації… у результаті їй поставили діагноз – рак (остеосаркома правого плечового суглоба).

Як такої першої реакції у мене не було, тому що я остаточно не розуміла, що це таке. У мене не було також стану жаху та страху. Усвідомлення прийшло лише після першого курсу хіміотерапії, коли почало випадати волосся, – розповідає Владислава.

Владислава Яушева про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Григорій Веприк (Gate.agency)

Далі – 4 роки невтомної боротьби за життя, яке супроводжувалося безліччю хіміотерапій та 5-ма операціями.

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Дівчина зізналася, що найважчим моментом за цей час стала ампутація руки:

… я відчула справжній шок. Проте я розуміла, що метастази вже пішли у легені. Переді мною став вибір – пожертвувати одним органом чи пожертвувати життям, – каже дівчина.

Владислава Яушева про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Григорій Веприк (Gate.agency)

Незважаючи на моторошний біль, вже через 10 днів після ампутації вона вийшла на роботу. Сьогодні Владислава живе активно та щасливо: викладає англійську та французьку в приватній школі, водить машину однією лівою, а також будує нові стосунки зі своєю коханою людиною.

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Владислава Яушева про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Григорій Веприк (Gate.agency)

Моє життя після видалення руки змінилося кардинально. Змінилося буквально все: починаючи з професії та закінчуючи стилем життя. Ти починаєш цінувати моменти, які до хвороби не помічав. Зараз я дивлюся в дзеркало і розумію, що насправді рука – це лише частина мене. Потрібно приймати щодня себе таким, яким ти є. Бути в цьому моменті та ловити цей момент, – зізналася Владислава.

Дивіться відео про історії героїнь проєкту, які побороли хворобу і навчилися вірити у диво навіть у найважчі моменти.

Дізнатися більше про проєкт #РАКНЕВИРОК, а також поділитися своєю історією одужання можна на сторінці проєкту.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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