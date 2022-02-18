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4 года борьбы и ампутация руки: история женщины, которая пожертвовала одним органом и спасла себе жизнь

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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18 февраля, 10:00
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Владислава Яушева в рамках проекта #РАКНЕВИРОК рассказала, как поборола болезнь и выстояла, не смотря на ужасы, которые ей пришлось пережить
Владислава Яушева в проекте Фонда Рината Ахметова #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева в проекте Фонда Рината Ахметова #РАКНЕВИРОК / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова запустил проект #РАКНЕВИРОК. Главные героини – украинки, столкнувшиеся со страшным диагнозом онкология и победившие его. Их истории призваны вдохновить и поддержать людей, которые только начинают трудную борьбу с раком. В серии материалов общий посыл ‒ важность ранней диагностики и психологической поддержки. На этот раз свою историю о том, как найти в себе силы и в процессе борьбы научиться идти дальше, жить и наслаждаться, рассказала Владислава Яушева.

Владислава Яушева о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Григорий Веприк (Gate.agency)

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Весной 2012 года Владислава неудачно поскользнулась и потянула руку. Сильная боль в плече не проходила, и девушка обратилась за помощью к специалистам. Диагностика, обследования и долгие консультации… в результате ей поставили диагноз – рак (остеосаркома правого плечевого сустава).

Как таковой первой реакции у меня не было, потому что я до конца не понимала, что это такое. У меня не было также состояния ужаса и страха. Осознание пришло только после первого курса химиотерапии, когда начали выпадать волосы, – рассказывает Владислава.

Владислава Яушева о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Григорий Веприк (Gate.agency)

Дальше – 4 года неустанной борьбы за жизнь, которая сопровождалась множеством химиотерапий и 5-ю операциями.

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Девушка призналась, что самым тяжелым моментом за все это время стала ампутация руки:

… я ощутила настоящий шок. Однако я понимала, что метастазы уже пошли в легкие. Передо мной встал выбор – пожертвовать одним органом или пожертвовать жизнью, ‒ говорит девушка.

Владислава Яушева о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Григорий Веприк (Gate.agency)

Несмотря на жуткие боли, уже через 10 дней после ампутации она вышла на работу. Сегодня Владислава живет активно и счастливо: преподает английский и французский в частной школе, водит машину одной левой, а также строит новые отношения со своим любимым человеком.

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Владислава Яушева о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК
Владислава Яушева о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Григорий Веприк (Gate.agency)

Моя жизнь после удаления руки изменилась кардинально. Изменилось буквально все: начиная с профессии и заканчивая стилем жизни. Ты начинаешь ценить те моменты, которые до болезни не замечал. Сейчас я смотрю в зеркало и понимаю, что, на самом деле, рука – это только часть меня. Нужно принимать каждый день себя таким, какой ты есть. Быть в этом моменте и ловить этот момент, ‒ призналась Владислава.

Смотрите видео про истории героинь проекта, которые побороли болезнь и научились верить в чудо даже в самые тяжелые моменты.

Узнать больше о проекте #РАКНЕВИРОК, а также поделиться своей историей выздоровления можно на странице проекта.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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