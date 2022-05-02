До київської лікарні відправили потрібне медичне обладнання

Столичну лікарню забезпечили необхідними ліками для порятунку пацієнтів

Київську лікарню забезпечили медикаментами / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Сьогодні Київська міська клінічна лікарня №17 отримала партію сучасного медичного обладнання, яке було передано Фондом Ріната Ахметова спільно з Групою ДТЕК.

"Фонд Ріната Ахметова простяг нам руку допомоги ще в перші дні, коли Україна зіткнулася з пандемією COVID-19. Цю допомогу ми продовжуємо відчувати й тепер під час війни", – розповіла Тетяна Барановська, директорка КНП "КМКЛ №17".

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Серед отриманого – спеціальні апарати, які дозволяють здійснювати постійний моніторинг стану пацієнта, протипролежневі матраси, а також шприцові насоси. Прилади буде застосовано для спостереження за станом пацієнтів, які отримали важкі травми, зокрема бойові. Директорка лікарні зазначила, що завдяки цьому обладнанню полегшаться як умови перебування пацієнтів, так і робота лікарів загалом.

Раніше Фонд спільно з Групою ДТЕК передали Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" чотири надсучасні апарати для вакуумної терапії ран.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 580 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і 63 тисячі гемоконтейнерів для донорів крові.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд допоміг вижити восьми мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.