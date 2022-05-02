В киевскую больницу отправили нужное медицинское оборудование

Соличную больницу снабдили необходимым лекарством для спасения пациентов

Киевскю больницу обеспечили медикаментами / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Сегодня Киевская городская клиническая больница №17 получила партию современного медицинского оборудования, переданного Фондом Рината Ахметова совместно с группой ДТЭК.

"Фонд Рината Ахметова протянул нам руку помощи еще в первые дни, когда Украина столкнулась с пандемией COVID-19. Эту помощь мы продолжаем ощущать и сейчас во время войны", – рассказала Татьяна Барановская, директор КНП "КМКЛ №17".

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Среди полученного – специальные аппараты, позволяющие осуществлять постоянный мониторинг состояния пациента, противопролежневые матрасы, а также шприцевые насосы. Приборы будут применены для наблюдения за состоянием пациентов, получивших тяжелые травмы, в том числе боевые. Директор больницы отметила, что благодаря этому оборудованию облегчатся как условия пребывания пациентов, так и работа врачей в целом.

Ранее Фонд совместно с Группой ДТЭК передали Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" четыре сверхсовременных аппарата для вакуумной терапии ран.

Отметим, что с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 580 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и 63 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.