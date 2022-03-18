Українські спеціалісти створили бот-помічник @FirstAidRobot

Завдяки зрозумілим інструкціям до першої домедичної допомоги, будь-хто може виконати перші кроки зі збереження у ситуаціях небезпечних для життя та здоров'я 24/7

У воєнний час цивільному населенню потрібно бути готовим до всього, в тому числі – надати невідкладну допомогу людині поблизу.

Українські програмісти та медики-однодумці розробили бот-помічник для надання першої домедмчної допомоги – @FirstAidRobot

Завдяки зрозумілим інструкціям до першої домедичної допомоги будь-хто може виконати перші кроки зі збереження у ситуаціях небезпечних для життя та здоров’я 24/7.

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Більше того, розробники @FirstAidRobot постійно доповнюють рекомендації на основі нових запитів від користувачів.

Допомагайте поширити бота для тих, кому це може знадобитись, адже телефони у нас постійно при собі й маючи мінімальне з’єднання та оперативно зреагувавши, ви зможете врятувати людське життя.