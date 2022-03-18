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Украинские специалисты создали бот-помощник @FirstAidRobot

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 марта, 10:29
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Благодаря понятным инструкциям к первой медицинской помощи, любой может выполнить первые шаги по сохранению в ситуациях опасных для жизни и здоровья 24/7
FirstAidRobot
FirstAidRobot

В военное время гражданскому населению нужно быть готовым ко всему, в том числе – оказать неотложную помощь человеку поблизости.
Украинские программисты и медики-единомышленники разработали бот-помощник для оказания первой дополнительной помощи – @FirstAidRobot

Благодаря понятным инструкциям к первой медицинской помощи любой может выполнить первые шаги по сохранению в ситуациях опасных для жизни и здоровья 24/7.

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Более того, разработчики @FirstAidRobot постоянно дополняют рекомендации на основе новых запросов от пользователей.

Помогайте распространить бота для тех, кому это может понадобиться, ведь телефоны у нас постоянно при себе, имея минимальное соединение и оперативно среагировав, вы сможете спасти человеческую жизнь.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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