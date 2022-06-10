"Рінат Ахметов — Порятунок життів": допомогти 9-річному Макару із втратою слуху повернутися до повноцінного життя

Завдяки фонду Ріната Ахметова сотні дітей отримали високочутливі слухові протези

Високочутливий слуховий апарат дозволить Макару добре чути світ навколо / Фото: Колаж: Сьогодні

Макару дев’ять років. Він народився в Донецьку, але через війну хлопчик та його сім'я вже вдруге були змушені шукати новий дім. Наразі родина облаштувалася в місті Острог Рівненської області.

Мама розповідає, що впродовж кількох років дитина займалася з логопедом для усунення дефектів мовлення, але це не принесло результату. Точний діагноз поставили тільки після звернення до сурдолога. У листопаді минулого року лікарі діагностували у Макара двосторонню сенсоневральну туговухість 4 ступеня.

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Повернутися до повноцінного життя діткам із такою втратою слуху, як у Макара, допомагають високочутливі слухові апарати. Проте власними силами придбати дорогий пристрій сім’я переселенців не взмозі.

"Ми дізналися, що у Фонді Ріната Ахметова існує проєкт, який допомагає дітям повернути слух. Тому звернулися туди. Нам передзвонили й повідомили, що неодмінно допоможуть", — ділиться мама Ганна Теличко.

Тепер, використовуючи сучасні слухові апарати, Макар зможе навчитися чітко вимовляти всі звуки. Та найголовніше те, що можливість добре чути світ навколо дозволить хлопчику жити повним та щасливим життям.

"Ми неймовірно вдячні Фонду за те, що навіть у такий скрутний час для нашої країни вони не залишилися осторонь нашої проблеми та допомогли", — подякувала мама Макара.

Дітям із вадами слуху Фонд допомагає із 2007 року. Завдяки йому сотні хлопчиків і дівчаток отримали високочутливі слухові протези, які підлаштовуються під індивідуальні особливості дітей. За 16 років роботи Фонду підтримку за різними напрямками отримали 5 мільйонів дітей.