Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости Life

Ринат Ахметов — Спасение жизней: помочь 9-летнему Макару с потерей слуха вернуться к полноценной жизни

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 16:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Благодаря фонду Рината Ахметова сотни детей получили высокочувствительные слуховые протезы
Высокочувствительный слуховый аппарат позволит Макару хорошо слышать мир вокруг
Высокочувствительный слуховый аппарат позволит Макару хорошо слышать мир вокруг / Фото: Коллаж: Сегодня

Макару девять лет. Он родился в Донецке, но из-за войны мальчик и его семья уже второй раз были вынуждены искать новый дом. В настоящее время семья обосновалась в городе Острог Ровенской области.

Мама рассказывает, что на протяжении нескольких лет ребенок занимался с логопедом для устранения дефектов речи, но это не принесло результата. Точный диагноз был поставлен только после обращения к сурдологу. В ноябре прошлого года врачи диагностировали у Макара двустороннюю сенсоневральную тугоухость 4 степени.

Реклама

Вернуться к полноценной жизни деткам с такой потерей слуха, как у Макара, помогают высокочувствительные слуховые аппараты. Однако своими силами приобрести дорогостоящее устройство семья переселенцев не в состоянии.

"Мы узнали, что в Фонде Рината Ахметова существует проект, помогающий детям вернуть слух. Потому обратились туда. Нам перезвонили и сообщили, что обязательно помогут", — делится мама Анна Теличко.

Теперь, используя современные слуховые аппараты, Макар сможет научиться четко произносить все звуки. Но самое главное, что возможность хорошо слышать мир вокруг позволит мальчику жить полной и счастливой жизнью.

"Мы невероятно благодарны Фонду за то, что даже в такое трудное время для нашей страны они не остались в стороне от нашей проблемы и помогли", — поблагодарила мама Макара.

Детям с проблемами слуха Фонд помогает с 2007 года. Благодаря ему сотни мальчиков и девочек получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности детей. За 16 лет работы Фонда поддержку по разным направлениям получили 5 миллионов детей.

Реклама

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Русские массово демонстративно прощаются с российским гражданством (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Овощей не хватит? Что будет с консервацией в Украине этим летом София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Рвался туда, где страшней всего… Виктор Понятенко – боец ​​морской пехоты ВСУ. До войны – известный боксер, чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер кубка Украины, мастер кулачных боев. С первых дней войны – на фронте, в самых горячих точках, куда сам всегда просился. Погиб от пули врага при выполнении боевого задания.

История морпеха-боксера
Непокоренные
Роман Мамавко – полковник, начальник штаба 24-й Отдельной механизированной бригады. За личное мужество и мастерское планирование боевых операций во время освободительной войны с Россией представлен к высшим наградам: получил орден Богдана Хмельницкого и "Золотую Звезду" Героя Украины.
Истории героев
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29662.84

Cardano (ADA)

0.6

Bitcoin Cash (BCH)

169.61

Ethereum Classic (ETC)

20.37

Litecoin (LTC)

57.82

Theta (THETA)

1.34

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,49
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять