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СЬОГОДНІ Новини Life

Як перемогти рак – досвід українки, яка зіткнулася з ним тричі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 лютого, 10:00
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Етері Жданова в рамках проекту #РАКНЕВИРОК розповіла, як спорт допоміг подолати хворобу, яка тричі прийшла до її родини
Етері Жданова про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК
Етері Жданова про те, як поборола рак у проєкті #РАКНЕВИРОК / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова запустив проєкт #РАКНЕВИРОК. Головні героїні – українки, які зіштовхнулися зі страшним діагнозом онкологія та перемогли його. Їхні історії покликані надихнути та підтримати людей, які лише починають важку боротьбу з раком. У серії матеріалів загальний посил – важливість ранньої діагностики та психологічної підтримки. Першою свою історію, як знайти в собі сили та у процесі боротьби навчитися ЖИТИ наново, розповіла 67-річна Етері Жданова.

Етері Жданова
Етері Жданова / Фото: Григорій Веприк (Gate.agency)

Страшний діагноз прийшов у сім'ю Етері тричі. У її мами був колоректальний рак, у 2010 році, у віці 56 років, у неї самої виявили рак щитовидної залози, а через чотири роки діагноз рак молочної залози поставили її 25-річній дочці.

Етері Жданова
Етері Жданова / Фото: Григорій Веприк (Gate.agency)

Страх, невідомість та важкі виклики не зламали Етері, навпаки, вона змогла знайти вихід із складної ситуації.

Коли у моєї доньки виявили рак молочної залози, я стала активно цікавитись реабілітацією онкопацієнтів. І на той момент я переконалася, що такого виду допомоги в нашій країні фактично немає. Тому у 61 рік я вступила до університету, щоб освоїти спеціальність "фізична реабілітація", а темою моєї дипломної роботи стала "Фізична реабілітація при раку молочної залози", – розповіла жінка.

Етері Жданова
Етері Жданова / Фото: Григорій Веприк (Gate.agency)

Так Етері стала фахівцем із фізичної реабілітації. Крім того, вона стала активно займатися спортом, який допоміг відновитись після хіміотерапії. До того ж, фізичні вправи здатні на 37% знизити ризик рецидиву.

Етері Жданова
Етері Жданова / Фото: Григорій Веприк (Gate.agency)

Вже у 65 років Етері стала переможцем міжнародного етапу Кубка світу зі скандинавської ходьби (у своїй віковій категорії). Сьогодні вона керує Академією навчання в Українській асоціації скандинавської ходьби та активно допомагає жінкам з онкодіагнозами подолати хворобу та повернутися до здорового способу життя.

Дізнатися більше про проєкт #РАКНЕВИРОК, а також поділитися своєю історією одужання можна на сторінці проекту.

Дивіться відео про історії героїнь проєкту, які побороли хворобу і навчилися вірити в диво навіть у найважчі моменти.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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