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Как победить рак: опыт украинки, которая столкнулась с ним трижды

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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11 февраля, 10:00
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Этери Жданова в рамках проекта #РАКНЕВИРОК рассказала, как спорт помог побороть болезнь, трижды пришедшую в ее семью
Этери Жданова о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК
Этери Жданова о том, как поборола рак в проекте #РАКНЕВИРОК / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова запустил проект #РАКНЕВИРОК. Главные героини – украинки, столкнувшиеся со страшным диагнозом онкология и победившие его. Их истории призваны вдохновить и поддержать людей, которые только начинают трудную борьбу с раком. В серии материалов общий посыл ‒ важность ранней диагностики и психологической поддержки. Первой свою историю, как найти в себе силы и в процессе борьбы научиться ЖИТЬ заново, рассказала 67-летняя Этери Жданова.

Этери Жданова
Этери Жданова / Фото: Григорий Веприк (Gate.agency)

Страшный диагноз пришел в семью Этери трижды. У ее мамы был колоректальный рак, в 2010 году, в возрасте 56 лет у нее самой обнаружили рак щитовидной железы, а через четыре года диагноз рак молочной железы поставили ее 25-летней дочери.

Этери Жданова
Этери Жданова / Фото: Григорий Веприк (Gate.agency)

Страх, неизвестность и тяжелые вызовы не сломили Этери, наоборот, она смогла найти выход из сложной ситуации.

Когда у моей дочери обнаружили рак молочной железы, я стала активно интересоваться реабилитацией онкопациентов. И в тот момент я убедилась, что такой вид помощи в нашей стране фактически отсутствует. Поэтому в 61 год я поступила в университет, чтобы освоить специальность "физическая реабилитация", а темой моей дипломной работы стала "Физическая реабилитация при раке молочной железы, – рассказала женщина.

Этери Жданова
Этери Жданова / Фото: Григорий Веприк (Gate.agency)

Так Этери стала специалистом по физической реабилитации. Кроме того, она стала активно заниматься спортом, который помог восстановиться после химиотерапии. Ко всему, физические упражнения способны на 37% снизить риск рецидива.

Этери Жданова
Этери Жданова / Фото: Григорий Веприк (Gate.agency)

Уже в 65 лет Этери стала победителем международного этапа Кубка мира по скандинавской ходьбе (в своей возрастной категории). Сегодня она руководит Академией обучения в Украинской ассоциации скандинавской ходьбы и активно помогает женщинам с онкодиагнозами побороть болезнь и вернуться к здоровому образу жизни.

Узнать больше о проекте #РАКНЕВИРОК, а также поделиться своей историей выздоровления можно на странице проекта.

Смотрите видео про истории героинь проекта, которые побороли болезнь и научились верить в чудо даже в самые тяжелые моменты.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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