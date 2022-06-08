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Подолати травму війни: Фонд Ріната Ахметова відкриває набір в онлайн-групи психологічної допомоги

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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8 червня, 16:44
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Гештальт-терапевтка та сімейна психологиня навчить, як допомагати собі пережити жах війни та знайти сили жити далі
Психологиня Катерина Вепро допомагатиме учасникам онлайн-груп долати травму, заподіяну війною
Психологиня Катерина Вепро допомагатиме учасникам онлайн-груп долати травму, заподіяну війною / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі мешканці України сьогодні переживають спільну трагедію, яка глибоко відбивається на психіці. До того ж, майже кожному ця війна завдала особистої болісної травми, впоратися з якою самостійно може бути складно.

Фонд Ріната Ахметова із 2014 року надає психологічну допомогу жителям України, які постраждали від війни. А тепер розпочинає новий напрям надання такої підтримки — онлайн-групи за участю професійного психолога.

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У рамках проєкту "Подолати. Психологічна підтримка" сертифікована гештальт-терапевтка та сімейна психологиня Катерина Вепро допомагатиме учасникам груп подолати травму, яку спричинила війна. Детальніше про проєкт — за посиланням.

Психологиня навчить учасників відкривати власні механізми стабілізації психіки, які у мирному, безпечному житті зазвичай не використовуються. Катерина Вепро допоможе задіяти ці механізми, щоб пережити жах війни та знайти сили жити далі.

Щоби стати учасником групи, зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 (800) 509 001.

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Проєкт реалізується в рамках музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Від початку повномасштабної війни психологічну допомогу від Фонду надано понад 1550 переселенцям, а із 2014 року її отримали понад 85 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду з курсу "Травма війни".

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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