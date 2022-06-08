Преодолеть травму войны: Фонд Рината Ахметова открывает набор в онлайн-группы психологической помощи

Гештальт-терапевт и семейный психолог научит, как помочь себе пережить ужас войны и найти силы жить дальше

Психолог Екатерина Вепро будет помогать участникам онлайн-групп преодолевать травму, причиненную войной / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Все жители Украины сегодня переживают общую трагедию, глубоко отражающуюся на психике. К тому же, почти каждому эта война нанесла личную болезненную травму, справиться с которой самостоятельно может быть сложно.

Фонд Рината Ахметова с 2014 года оказывает психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от войны. А теперь начинает новое направление предоставления такой поддержки – онлайн-группы с участием профессионального психолога.

Реклама

В рамках проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка" сертифицированная гештальт-терапевт и семейный психолог Екатерина Вепро будет помогать участникам групп преодолеть травму, причиненную войной. Подробнее о проекте – по ссылке.

Психолог научит участников открывать собственные механизмы стабилизации психики, которые в мирной, безопасной жизни обычно не используются. Екатерина Вепро поможет использовать эти механизмы, чтобы пережить ужас войны и найти силы жить дальше.

Чтобы стать участником группы, позвоните по телефону на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001.

Реклама

Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. С начала полномасштабной войны психологическая помощь от Фонда оказана более 1550 переселенцам, а с 2014 года ее получили более 85 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду по курсу Травма войны.