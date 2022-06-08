Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости Life

Преодолеть травму войны: Фонд Рината Ахметова открывает набор в онлайн-группы психологической помощи

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 16:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гештальт-терапевт и семейный психолог научит, как помочь себе пережить ужас войны и найти силы жить дальше
Психолог Екатерина Вепро будет помогать участникам онлайн-групп преодолевать травму, причиненную войной
Психолог Екатерина Вепро будет помогать участникам онлайн-групп преодолевать травму, причиненную войной / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Все жители Украины сегодня переживают общую трагедию, глубоко отражающуюся на психике. К тому же, почти каждому эта война нанесла личную болезненную травму, справиться с которой самостоятельно может быть сложно.

Фонд Рината Ахметова с 2014 года оказывает психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от войны. А теперь начинает новое направление предоставления такой поддержки – онлайн-группы с участием профессионального психолога.

Реклама

В рамках проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка" сертифицированная гештальт-терапевт и семейный психолог Екатерина Вепро будет помогать участникам групп преодолеть травму, причиненную войной. Подробнее о проекте – по ссылке.

Психолог научит участников открывать собственные механизмы стабилизации психики, которые в мирной, безопасной жизни обычно не используются. Екатерина Вепро поможет использовать эти механизмы, чтобы пережить ужас войны и найти силы жить дальше.

Чтобы стать участником группы, позвоните по телефону на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001.

Реклама

Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. С начала полномасштабной войны психологическая помощь от Фонда оказана более 1550 переселенцам, а с 2014 года ее получили более 85 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду по курсу Травма войны.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Дом из вторсырья: какой вид у контейнеров для переселенцев в Буче (видео) Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева Угроза для всей Европы? Почему "Северный поток – 1" нужно немедленно остановить София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.19

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30683.04

Cardano (ADA)

0.66

Bitcoin Cash (BCH)

182.12

Ethereum Classic (ETC)

21.65

Litecoin (LTC)

62.99

Theta (THETA)

1.36

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять