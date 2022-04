Постраждалі від війни області забезпечать ліками: у військові та цивільні лікарні передадуть допомогу

Завдяки благодійним внескам, проєкт "Рятуємо життя" відкрив новий напрямок гуманітарної підтримки українців

Проєкт "Рятуємо життя" відкриває новий напрямок гуманітарної допомоги – закупівлю та постачання ліків і медичного обладнання в постраждалі від війни регіони.

Там вони будуть передаватися як у військові, так і цивільні медзаклади. На ці цілі вже зібрано майже 140 тисяч євро. Це допоможе врятувати життя і здоров’я тисячам українців.

Завдяки благодійним внескам на рахунок фонду FUNDACJA RAZEM DAMY RADE – DO IT TOGETHER, який є частиною "Рятуємо життя", вже закуплено на суму 137 644 євро:

понад 22 тис. пар стерильних рукавичок;

4,5 тис. – нестерильних;

майже 13 тис. катетерів (включно з внутрішньовенними);

12,7 тис. упаковок хірургічних ниток.

Обладнання відвезуть у військовий госпіталь Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (м. Запоріжжя) і Кам’янську міську лікарню швидкої медичної допомоги.

Допомога лікарням

Як зазначив керівник проєкту "Рятуємо життя" Олександр Вишняков, постачання медикаментів і матеріалів буде тільки розширюватися – найменуваннями, обсягами та географією.

"Ми плануємо постачати ліки та обладнання в опорні лікарні міст-партнерів нашого проєкту: Авдіївку, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське, Покровськ. Ми тісно співпрацюємо з міськими військово-цивільними адміністраціями і знаємо, що необхідно на місцях. І зробимо все, щоб задовольнити потреби наших лікарів та їх пацієнтів. Дякуємо всім, хто продовжує допомагати, надсилати кошти для наших благодійних цілей", – підкреслив він.

Раніше мешканці Авдіївки, Покровська, Дніпропетровської та Кіровоградської громад отримали вже понад 20 тис. продуктових наборів від проєкту "Рятуємо життя".

Нагадаємо, фінансування проєкту "Рятуємо життя" здійснюють компанії "Метінвест" і ДТЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова.