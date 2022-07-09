Підтримка для переселенців: яку гумдопомогу отримують українці у Києві

З самого ранку в районних управліннях соціального захисту населення столиці вишукуються у чергу сотні переселенців. Багато з них в одним момент втратили буквально все, що наживали впродовж багатьох років. Наразі вони як ніколи потребують додаткової підтримки та піклування.
Для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам на першому етапі життя у новому місті, Фонд Ріната Ахметова передав до Києва ще одну партію гуманітарної допомоги. Цього разу тисячу наборів із продуктами першої необхідності отримають мешканці Дарницького району.
До складу наборів увійшли:
- макаронні вироби;
- згущене молоко;
- борошно;
- цукор;
- пшенична крупа;
- консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом Фонд уже передав до Києва понад 72 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".
"Сьогодні" раніше вже розповідали, що бізнесмен Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації через її військову агресію проти України та збитки бізнесу. Також ми писали, як Рінат Ахметов та його бізнес допомагають українській армії наближати перемогу у війні проти РФ.