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Підтримка для переселенців: яку гумдопомогу отримують українці у Києві

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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9 липня, 12:53
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Українці продовжують отримувати підтримку під час війни від Фонду Ріната Ахметова
До Києва прибула гуманітарка від Фонду Ріната Ахметова
До Києва прибула гуманітарка від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З самого ранку в районних управліннях соціального захисту населення столиці вишукуються у чергу сотні переселенців. Багато з них в одним момент втратили буквально все, що наживали впродовж багатьох років. Наразі вони як ніколи потребують додаткової підтримки та піклування.

Для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам на першому етапі життя у новому місті, Фонд Ріната Ахметова передав до Києва ще одну партію гуманітарної допомоги. Цього разу тисячу наборів із продуктами першої необхідності отримають мешканці Дарницького району.

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До складу наборів увійшли:

  • макаронні вироби;
  • згущене молоко;
  • борошно;
  • цукор;
  • пшенична крупа;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом Фонд уже передав до Києва понад 72 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Більше 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

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Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

"Сьогодні" раніше вже розповідали, що бізнесмен Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації через її військову агресію проти України та збитки бізнесу. Також ми писали, як Рінат Ахметов та його бізнес допомагають українській армії наближати перемогу у війні проти РФ.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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