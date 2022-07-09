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Поддержка для переселенцев: какую гумпомощь получают украинцы в Киеве

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июля, 12:53
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Украинцы продолжают получать поддержку во время войны от Фонда Рината Ахметова
В Киев прибыла гуманитарка от Фонда Рината Ахметова
В Киев прибыла гуманитарка от Фонда Рината Ахметова / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С самого утра в районных управлениях социальной защиты населения столицы выстраиваются в очередь сотни переселенцев. Многие в один момент потеряли буквально все, что наживали на протяжении многих лет. В настоящее время они как никогда нуждаются в дополнительной поддержке и попечительстве.

Чтобы помочь внутренне перемещенным людям на первом этапе жизни в новом городе, Фонд Рината Ахметова передал в Киев еще одну партию гуманитарной помощи. На этот раз тысячу наборов с продуктами первой необходимости получат жители Дарницкого района.

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В состав наборов вошли:

  • макаронные изделия;
  • сгущенное молоко;
  • мука;
  • сахар;
  • пшеничная крупа;
  • консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд уже передал в Киев более 72 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

"Сегодня" ранее уже рассказывали, что бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации из-за его военной агрессии против Украины и ущерба бизнесу. Также мы писали, как Ринат Ахметов и его бизнес помогают украинской армии. приближать победу в войне против РФ.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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