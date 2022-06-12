"Побільше би таких людей, як Рінат Ахметов": 89-річна переселенка з Краматорська про допомогу від Фонду

Евакуйована українка розповіла, як їй допомагають у Фонді Ріната Ахметова

Українські переселенці отримують допомогу від Фонду Ріната Ахметова / Фото: Колаж: Сьогодні

Зінаїда Іванівна народилася в часи Голодомору в селищі Ямпіль Донецької області. Під час Другої світової війни її родина евакуювалася до Сватового.

Через понад 80 років війна вдруге наздогнала жінку. Тепер уже в прифронтовому Краматорську. За її словами, вона досі не може забути звуки вибухів, які лунали зовсім поруч з її будинком.

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"Були жахливі обстріли. Тільки думаєш, що ніби все закінчилося, починаєш потроху заспокоюватися, як знову чуєш сирену й чергове бомбардування", – згадує Зінаїда Іванівна.

Виїзд до Києва

На тому, щоб виїхати з міста, наполягла її донька. На початку червня вона евакуювала матір до Києва, поближче до онуків. В управлінні соціального захисту населення Святошинського району жінка отримала гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

"Я знаю, що Фонд і особисто Рінат Ахметов дуже багато зробив для наших людей. А хто крім нього? Я навіть не знаю. Побільше б таких людей, як він", – ділиться переселенка.

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Гуманітарна допомога

Через тривалість війни та збільшення потреби людей у гуманітарній допомозі, Рінат Ахметов вирішив удвічі збільшити кількість продуктових наборів, які буде передано мешканцям України. Тож усього буде передано 400 тисяч продуктових наборів.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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