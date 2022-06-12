Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🌱 Троица 2022 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости Life

"Побольше бы таких людей, как Ринат Ахметов": 89-летняя переселенка из Краматорска о помощи от Фонда

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 июня, 13:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эвакуированная украинка рассказала, как ей помогают в Фонде Рината Ахметова
Украинские переселенцы получают помощь от Фонда Рината Ахметова
Украинские переселенцы получают помощь от Фонда Рината Ахметова / Фото: Коллаж: Сегодня

Зинаида Ивановна родилась во времена Голодомора в поселке Ямполь Донецкой области. Во время Второй мировой войны ее семья эвакуировалась в Сватов.

Спустя более 80 лет война второй раз догнала женщину. Теперь уже в прифронтовом Краматорске. По ее словам, она до сих пор не может забыть звуки взрывов, которые раздавались совсем рядом с ее домом.

Реклама

"Были ужасные обстрелы. Только думаешь, что вроде бы все закончилось, начинаешь понемногу успокаиваться, как снова слышишь сирену и очередную бомбардировку", – вспоминает Зинаида Ивановна.

Выезд в Киев

На том, чтобы выехать из города, настояла ее дочь. В начале июня она эвакуировала мать в Киев, поближе к внукам. В управлении социальной защиты населения Святошинского района женщина получила гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова.

"Я знаю, что Фонд и лично Ринат Ахметов очень многое сделал для наших людей. А кто кроме него? Я даже не знаю. Побольше бы таких людей, как он", – делится переселенка.

Реклама

Гуманитарная помощь

Из-за продолжительности войны и увеличения потребности людей в гуманитарной помощи Ринат Ахметов решил вдвое увеличить количество продуктовых наборов, которые будут переданы жителям Украины. Всего будет передано 400 тысяч наборов с пищевыми продуктами.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона украинцев. Более 1,1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Раньше мы рассказывали историю парамедика, спасавшего людей на войне, в частности в Мариуполе, а также как футболисту Роману Яремчуку коллега помог спасти родителей жены.

Реклама

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

главное
Популярное
Авторы Segodnya.ua
Наши авторы
Игорь Серов Тищенко засветился в Праге: в соцсетях возмутились, у нардепа ответили Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
София Зиновьева "Северный поток-1" нужно остановить – как Украина может уничтожить эту "пуповину" София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Лайфхаки для жизни
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
История и видео девушки-сапера
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

27493.46

Cardano (ADA)

0.51

Bitcoin Cash (BCH)

151.87

Ethereum Classic (ETC)

17.22

Litecoin (LTC)

49.91

Theta (THETA)

1.15

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Hub
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять