"Від пережитого близнючки перестали розмовляти" – Ірина Білик поділилася історією матері з Маріуполя

"Уявіть собі, як це — виживати у підвалі з двома півторарічними дітьми. Без води, нормальної їжі, гігієни. Цей жах пережила Ганна з Маріуполя", — розповідає Ірина Білик.
Амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, народна артистка, співачка, композиторка та поетеса Ірина Білик поділилася історією Ганни Бородуліної, мешканки Маріуполя та мами двох маленьких доньок.
У підвалі мати заспокоювала доньок, коли з неба летіли бомби. Шукала їжу, готувала на вогнищі. Від пережитого жаху маленькі дівчатка перестали розмовляти. Врешті решт родині вдалося вирватися з міста на розбитій машині. Тепер Ганна живе надією побачити родичів, доля яких невідома, та чекає на перемогу України. Її повна історія — за посиланням.
Історія Ганни увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це унікальний, наймасштабніший у світі онлайн-музей, що збирає історій мирних мешканців України, які стали свідками або жертвами війни. Архів музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст.
Амбасадор музею Ірина Білик закликала співвітчизників поділитися своїми історіями.
"Будь ласка, розкажіть про те, що ви пережили. Кожен голос буде почутий. Кожна історія важлива", — наголошує артистка.
Розповісти свою історію можна кількома способами:
- напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
- відвідайте портал музею та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;
- зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.