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"Від пережитого близнючки перестали розмовляти" – Ірина Білик поділилася історією матері з Маріуполя

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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17 червня, 16:47
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"Кожна історія українця – важлива": співачка закликає ділитися пережитим під час війни
Амбасадор музею "Голоси мирних" Ірина Білик закликає ділитися пережитим під час війни
Амбасадор музею "Голоси мирних" Ірина Білик закликає ділитися пережитим під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

"Уявіть собі, як це — виживати у підвалі з двома півторарічними дітьми. Без води, нормальної їжі, гігієни. Цей жах пережила Ганна з Маріуполя", — розповідає Ірина Білик.

Амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, народна артистка, співачка, композиторка та поетеса Ірина Білик поділилася історією Ганни Бородуліної, мешканки Маріуполя та мами двох маленьких доньок.

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У підвалі мати заспокоювала доньок, коли з неба летіли бомби. Шукала їжу, готувала на вогнищі. Від пережитого жаху маленькі дівчатка перестали розмовляти. Врешті решт родині вдалося вирватися з міста на розбитій машині. Тепер Ганна живе надією побачити родичів, доля яких невідома, та чекає на перемогу України. Її повна історія — за посиланням.

Історія Ганни увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це унікальний, наймасштабніший у світі онлайн-музей, що збирає історій мирних мешканців України, які стали свідками або жертвами війни. Архів музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст.

Амбасадор музею Ірина Білик закликала співвітчизників поділитися своїми історіями.

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"Будь ласка, розкажіть про те, що ви пережили. Кожен голос буде почутий. Кожна історія важлива", — наголошує артистка.

Розповісти свою історію можна кількома способами:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію;
  • відвідайте портал музею та натисніть кнопку "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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