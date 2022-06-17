"Від пережитого близнючки перестали розмовляти" – Ірина Білик поділилася історією матері з Маріуполя

"Кожна історія українця – важлива": співачка закликає ділитися пережитим під час війни

Амбасадор музею "Голоси мирних" Ірина Білик закликає ділитися пережитим під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

"Уявіть собі, як це — виживати у підвалі з двома півторарічними дітьми. Без води, нормальної їжі, гігієни. Цей жах пережила Ганна з Маріуполя", — розповідає Ірина Білик.

Амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, народна артистка, співачка, композиторка та поетеса Ірина Білик поділилася історією Ганни Бородуліної, мешканки Маріуполя та мами двох маленьких доньок.

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У підвалі мати заспокоювала доньок, коли з неба летіли бомби. Шукала їжу, готувала на вогнищі. Від пережитого жаху маленькі дівчатка перестали розмовляти. Врешті решт родині вдалося вирватися з міста на розбитій машині. Тепер Ганна живе надією побачити родичів, доля яких невідома, та чекає на перемогу України. Її повна історія — за посиланням.

Історія Ганни увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це унікальний, наймасштабніший у світі онлайн-музей, що збирає історій мирних мешканців України, які стали свідками або жертвами війни. Архів музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст.

Амбасадор музею Ірина Білик закликала співвітчизників поділитися своїми історіями.

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"Будь ласка, розкажіть про те, що ви пережили. Кожен голос буде почутий. Кожна історія важлива", — наголошує артистка.

Розповісти свою історію можна кількома способами: