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"От пережитого близнецы перестали разговаривать" – Ирина Билык поделилась историей матери из Мариуполя

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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17 июня, 16:47
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"Каждая история украинца – важна": певица призывает делиться пережитым во время войны
Амбассадор музея "Голоса мирных" Ирина Билык призывает делиться пережитым во время войны
Амбассадор музея "Голоса мирных" Ирина Билык призывает делиться пережитым во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

"Представьте себе, как это выживать в подвале с двумя полуторагодовалыми детьми. Без воды, нормальной еды, гигиены. Этот ужас пережила Анна из Мариуполя", – рассказывает Ирина Билык.

Амбассадор музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, народная артистка, певица, композитор и поэтесса Ирина Билык поделилась историей Анны Бородулиной, жительницы Мариуполя и мамы двух маленьких дочерей.

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В подвале мать успокаивала дочерей, когда с неба летели бомбы. Искала еду, готовила на костре. От пережитого ужаса маленькие девочки перестали разговаривать. В конце концов, семье удалось вырваться из города на разбитой машине. Теперь Анна живет надеждой увидеть родственников, судьба которых неизвестна, и ждет победы Украины. Ее полная история – по ссылке.

История Анны вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это уникальный, самый масштабный в мире онлайн-музей, собирающий историй мирных жителей Украины, ставших свидетелями или жертвами войны. Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.

Посол музея Ирина Билык призвала соотечественников поделиться своими историями.

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"Пожалуйста, расскажите, что вы пережили. Каждый голос будет услышан. Каждая история важна", — подчеркивает артистка.

Рассказать свою историю можно несколькими способами:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетите портал музея и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
  • обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800)509001.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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