"От пережитого близнецы перестали разговаривать" – Ирина Билык поделилась историей матери из Мариуполя

"Каждая история украинца – важна": певица призывает делиться пережитым во время войны

Амбассадор музея "Голоса мирных" Ирина Билык призывает делиться пережитым во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

"Представьте себе, как это выживать в подвале с двумя полуторагодовалыми детьми. Без воды, нормальной еды, гигиены. Этот ужас пережила Анна из Мариуполя", – рассказывает Ирина Билык.

Амбассадор музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, народная артистка, певица, композитор и поэтесса Ирина Билык поделилась историей Анны Бородулиной, жительницы Мариуполя и мамы двух маленьких дочерей.

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В подвале мать успокаивала дочерей, когда с неба летели бомбы. Искала еду, готовила на костре. От пережитого ужаса маленькие девочки перестали разговаривать. В конце концов, семье удалось вырваться из города на разбитой машине. Теперь Анна живет надеждой увидеть родственников, судьба которых неизвестна, и ждет победы Украины. Ее полная история – по ссылке.

История Анны вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это уникальный, самый масштабный в мире онлайн-музей, собирающий историй мирных жителей Украины, ставших свидетелями или жертвами войны. Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.

Посол музея Ирина Билык призвала соотечественников поделиться своими историями.

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"Пожалуйста, расскажите, что вы пережили. Каждый голос будет услышан. Каждая история важна", — подчеркивает артистка.

Рассказать свою историю можно несколькими способами: