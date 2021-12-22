Ненудний гороскоп на 2022 рік: обираємо новорічні подарунки за знаком зодіаку

Розкажемо, чим здивувати Овнів, Раків, Близнюків та інші знаки зодіаку. І які презенти не дарувати, щоб не роздратувати отримувача

Обираємо новорічні подарунки за знаком зодіаку / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Вагаєтеся щодо подарунку під ялинку? Довіртеся зіркам і не перетворюйте пошук презенту на гру "Інтуїція". Вибирайте його з огляду на особливості знаку зодіаку своїх рідних та друзів. Ми з OLX поділимося гороскопом для вибору подарунків, а ви скористайтеся ним під час новорічного шопінгу.

Ви дізнаєтеся, який подарунок обрати на свято та як самому не залишитися без сюрпризу.

Овни оцінять корисні подарунки

Овни – особистості, для яких впевненість у майбутньому, реалізація та незалежність в житті понад усе. Завдяки їхнім лідерським якостям та цілеспрямованості вони самі собі боси, помічники та коучі. І ніяк не обійдуться без сучасного смартфона, планера чи смарт-годинника в презент. Але не даруйте їм бокси із солодощами, бо час на тренування задля преса давно втрачений.

Овни оцінять корисні подарунки / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Для Тельців найважливіше – практичність подарунку

Тельці мудрі, терплячі та вміють створити комфортні умови для життя. Вони обожнюють стабільність і не люблять ризикувати, тож відмовляться від нових викликів заради комфорту. Наприклад, на спонтанну вечірку з вами не підуть, якщо зранку ділова зустріч. Даруйте Тельцям практичні презенти для дому. Вони зрадіють прасці, аромадифузору чи набору новорічної постільної білизни в подарунок.

Для Тельців найважливіше – практичність подарунку / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

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Близнюків здивує бокс з декількома подарунками

Вгодити Близнюкам – це ще те випробування. Тисячі мемів в інтернеті про неоднозначну поведінку присвячені саме їм. Бо вони творчі особистості, якими керує натхнення та емоції. Не дивуйтеся, якщо їхнє вчорашнє бажання отримати светр у подарунок сьогодні обернеться відгуком "Светри – банально". Але є ідея: подаруйте їм адвент-календар, бокс для приготування глінтвейну чи домашній новорічний лук для дому. Хоча б одна річ з подарованих сподобається!

Близнюків здивує бокс з декількома подарунками / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Раки зрадіють символічному подарунку

Раки люблять ідеалізувати все, що їх оточує. Вони за життя без негативу та з екоправилами, яких має дотримуватися суспільство. Тому завжди сумують, коли фільм завершується без хепіенду. Але найбільше розчаровують їх люди, які з супермаркету повертаються зі звичайним пакетом. Подаруйте Ракам те, що зробить їх трішки щасливішими, попри щоденні неочікуваності. Наприклад, хендмейд цукерки, мотивуючу книгу чи термокружку із кавового лушпиння.

Раки зрадіють символічному подарунку / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Леви обожнюють стильні презенти

Леви люблять бути в центрі уваги. Вони вирізняються з-поміж інших завдяки впевненості в собі та харизматичності. Їх помічають всі навколо. Запитаєте, як? Левам за секунду вдається зробити пафосний вираз обличчя, ніби це їх розмістили на обкладинці Time за звання "Людина року", а не Ілона Маска. Подаруйте їм в’язаний светр, чохол для телефона чи годинник, щоб довершити їхній стиль. І пам'ятайте, річ має бути ексклюзивною.

Леви обожнюють стильні презенти / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

І про себе потурбуйтеся, взявши участь в акції OLX Свято, щоб 100% отримати подарунок на Новий рік. Ідея проста та нагадує гру "Таємний Санта". Ви надсилаєте подарунок для одного з учасників акції та у відповідь отримуєте презент від секретного відправника.

Достатньо оформити товар через OLX Доставка та обрати партнера "Укрпошта", далі місто – OLX Свято та відділення – "Святкова резиденція". Від кого прийде подарунок можна лише здогадуватися. Поспішіть, бо акція діє до 26 грудня.

Дівам зробіть подарунок для професійного розвитку

Дів люблять за інтелект та розвинену інтуїцію. Вони щоденно вдосконалюють навички, щоб стати гуру у власній справі. У вільний час ви не побачите їх у барі чи онлайн у Facebook. Вони продумують план на майбутнє, щоб потрапити в рейтинг Forbes. Діви не зрадіють одягу в подарунок, а от від планшета чи інтелектуальних ігор не відмовляться.

Дівам зробіть подарунок для професійного розвитку / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Терези оцінять базовий одяг

Терези – це ще ті трендсетери, як інститут кольору Pantone. Поки людство вагається, якого відтінку тренч купити наступного року, у них уже цілий список підготовлених топкольорів. Бо мають розвинену інтуїцію, а ще фантазію. Прагнуть бути завжди в тренді, тож цього сезону не вийдуть на прогулянку в луці, де немає синього кольору. У подарунок чекають базові речі, які доповнять їхній образ. Як щодо білої сорочки, чорної сумки чи ременя?

Терези оцінять базовий одяг / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Скорпіонам подаруйте презенти для затишку вдома

Скорпіонів називають підступними та інколи нестерпними особистостями. Серед усіх знаків зодіаку їх побоюються найбільше. Але насправді вони чутливі й обожнюють спокійне життя без пригод. І чекають новорічних свят, щоб нарешті ввімкнути кіно, зробити чай та активувати режим "Релакс". Подаруйте Скорпіонам святкові гірлянди, бокс із прикрасами для ялинки та теплі шкарпетки. Вони в очікуванні на казку!

Скорпіонам подаруйте презенти для затишку вдома / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Стрільці оцінять подарунки для активного дозвілля

Стрільці не можуть всидіти на місці ні дня. І ми не лише про професійний розвиток. Під час зимового сезону їх фільмами та затишною атмосферою не здивуєш. Вільний час вони люблять проводити активно. Їх улюблений фільм – "Сам удома", тож взимку Стрільці прагнуть пригод та веселощів. Так, щось на кшталт пригод Кевіна Маккаллістера. Подаруйте їм санки, ковзани чи лижі, щоб взимку в них не було часу нудьгувати.

Стрільці оцінять подарунки для активного дозвілля / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Козорогу даруйте презенти, які доповнять вечірку

Козоріг ніколи не вирішуватиме питання спонтанно – він обдумає кожен крок. Новорічних свят це також стосується. Тож список корисних подарунків давно є, а режим їх очікування ввімкнений. Як же без стратегічного підходу! Козоріг зрадіє настільним іграм, бездротовій колонці та шампанському, щоб влаштовувати вечірки вдома під час канікул.

Козорогу даруйте презенти, які доповнять вечірку / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Водолій любить отримувати раритетні речі

Водолій не любить одноманітність у житті та рутинні обов’язки, але обожнює спонтанність, самостійність і незалежність власної позиції. Вибрати йому новорічний подарунок – завдання не з легких. Але ви впораєтеся! Водолій оцінить раритетні речі для інтер’єру, які спершу викличуть подив, а потім зацікавлення. Наприклад, фарфорову статуетку, чашку або антикварне дзеркало.

Водолій любить отримувати раритетні речі / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Риби не відмовляться від подарунку для дому

Рибам інколи складно розібратися не лише в собі, але й у формуванні власного Wish list з новорічними подарунками. Хочете не прогадати з вибором? Подаруйте їм практичну річ, якою вони будуть користуватися щоденно. Риби не відмовляться від кухонного гриля, кавомашини чи робота-пилососа. Але не даруйте їм канцелярію, солодощі чи косметику.

Риби не відмовляться від подарунку для дому / Фото: Інфографіка Life Сьогодні

Хочете, щоб свято прийшло не лише до рідних, а й до вас – беріть участь в новорічному обміні подарунками OLX Свято. І ви отримаєте презент від таємного відправника. Але ніхто не знає, що опиниться у коробці. Вас можуть здивувати не лише шкарпетками, а й цукерками від Гордона чи зірковим головним убором.