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СЕГОДНЯ Новости Life

Нескучный гороскоп на 2022 год: выбираем новогодние подарки по знаку зодиака

Спецпроект
Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
22 декабря, 18:52
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Расскажем, чем удивить Овнов, Раков, Близнецов и другие знаки зодиака. И какие презенты не дарить, чтобы не разозлить получателя
Выбираем новогодние подарки по знаку зодиака
Выбираем новогодние подарки по знаку зодиака / Фото: Инфографика Life Сегодня

Не уверены в выборе подарка под елку? Доверьтесь звездам и не превращайте поиск презента в игру "Интуиция". Выбирайте его, учитывая особенности знака зодиака своих родных и друзей. Мы с OLX поделимся гороскопом для выбора подарков, а вы воспользуйтесь им во время новогоднего шопинга.

Вы узнаете, какой подарок выбрать на праздник и как самому не остаться без сюрприза.

Овны оценят полезные подарки

Овны – личности, для которых уверенность в будущем, реализация и независимость в жизни превыше всего. Благодаря их лидерским качествам и целеустремленности они сами босы, помощники и коучи. И никак не обойдутся без современного смартфона, планера или смарт-часов в презент. Но не дарите им боксы со сладостями, потому что время на тренировки для пресса давно потрачено.

Овны оценят полезные подарки
Овны оценят полезные подарки / Фото: Инфографика Life Сегодня

Для Тельцов самое важное – практичность подарка

Тельцы мудры, терпеливы и могут создать комфортные условия для жизни. Они обожают стабильность и не любят рисковать, так что откажутся от новых вызовов ради комфорта. Например, на спонтанную вечеринку с вами не пойдут, если с утра деловая встреча. Дарите Тельцам практичные презенты для дома. Они обрадуются утюгу, аромадиффузору или набору новогоднего постельного белья в подарок.

Для Тельцов самое важное – практичность подарка
Для Тельцов самое важное – практичность подарка / Фото: Инфографика Life Сегодня

Если будете заказывать подарок онлайн – не рискуйте и делайте покупки через удобную и проверенную OLX Доставка.

Близнецов удивит бокс с несколькими подарками

Угодить Близнецам – это еще то испытание. Тысячи мемов в интернете о неоднозначном поведении посвящены именно им. Они творческие личности, которыми руководит вдохновение и эмоции. Не удивляйтесь, если их вчерашнее желание получить свитер в подарок сегодня обернется откликом "Свитера – банально". Но есть идея: подарите им адвент-календарь, бокс для приготовления глинтвейна или домашний новогодний лук для дома. Хотя бы одна вещь из подаренных понравится!

Близнецов удивит бокс с несколькими подарками
Близнецов удивит бокс с несколькими подарками / Фото: Инфографика Life Сегодня

Раки обрадуются символическому подарку

Раки любят идеализировать все, что их окружает. Они за жизнь без негатива и с экоправилами, которые должно соблюдаться обществом. Поэтому всегда унывают, когда фильм заканчивается без хэппи-энда. Но больше разочаровывают их люди, которые из супермаркета возвращаются с обычным пакетом. Подарите Ракам то, что сделает их немного счастливее, несмотря на ежедневные неожиданности. Например, хендмейд конфеты, мотивирующую книгу или термокружку из кофейной шелухи.

Раки обрадуются символическому подарку
Раки обрадуются символическому подарку / Фото: Инфографика Life Сегодня

Львы обожают стильные презенты

Львы любят быть в центре внимания. Они отличаются от других своей уверенностью и харизматичностью. Их замечают все вокруг. Спросите, как? Львам за секунду удается сделать пафосное выражение лица, будто это их разместили на обложке Time за звание "Человек года", а не Илона Маска. Подарите им вязаный свитер, чехол для телефона или часы, чтобы дополнить их стиль. И помните, вещь должна быть эксклюзивной.

Львы обожают стильные презенты
Львы обожают стильные презенты / Фото: Инфографика Life Сегодня

И о себе позаботьтесь, приняв участие в акции OLX Свято, чтобы 100% получить подарок на Новый год. Идея проста и напоминает игру "Тайный Санта". Вы отправляете подарок для одного из участников акции и взамен получаете презент от секретного Санты.

Достаточно оформить товар через OLX Доставка и выбрать партнера "Укрпошта", далее город – OLX Свято и отделение – "Святкова резиденція". От кого придет подарок, можно только догадываться. Поспешите, ведь акция действует до 26 декабря.

Девам сделайте подарок для профессионального развития

Дев любят за интеллект и развитую интуицию. Они ежедневно усовершенствуют профессиональные навыки, чтобы стать гуру в собственном деле. В свободное время вы не увидите их в баре или онлайн в Facebook. Они продумывают план на будущее, чтобы попасть в рейтинг Forbes. Девы не обрадуются одежде в подарок, а вот от планшета или интеллектуальных игр не откажутся.

Девам сделайте подарок для профессионального развития
Девам сделайте подарок для профессионального развития / Фото: Инфографика Life Сегодня

Весы оценят базовую одежду

Весы – это еще те трендсеттеры, как институт цвета Pantone. Пока человечество сомневается, какого оттенка тренч купить в следующем году, у них уже целый список подготовленных топ-цветов. Ведь они обладают развитой интуицией, а еще фантазией. Стремятся быть всегда в тренде, так что в этом сезоне не выйдут на прогулку в луке, где нет синего цвета. В подарок ждут базовые вещи, которые дополнят их образ. Как насчет белой рубашки, черной сумки или ремня?

Весы оценят базовую одежду
Весы оценят базовую одежду / Фото: Инфографика Life Сегодня

Скорпионам подарите презенты для домашнего уюта

Скорпионов называют коварными и иногда невыносимыми личностями. Среди всех знаков зодиака их опасаются больше всего. Но на самом деле они чувствительны и любят спокойную жизнь без приключений. И ждут новогодних праздников, чтобы наконец включить кино, сделать чай и активировать режим "Релакс". Подарите Скорпионам праздничные гирлянды, бокс с украшениями для елки и теплые носки. Они в ожидании сказки!

Скорпионам подарите презенты для домашнего уюта
Скорпионам подарите презенты для домашнего уюта / Фото: Инфографика Life Сегодня

Стрельцы оценят подарки для активного досуга

Стрельцы не могут усидеть на месте ни дня. И мы не только о профессиональном развитии. Во время зимнего сезона их фильмами и уютной атмосферой не удивишь. Свободное время они любят проводить активно. Их любимый фильм – "Сам дома", поэтому зимой Стрельцы стремятся к приключениям и веселью. Да, что-то вроде приключений Кевина Маккаллистера. Подарите им санки, коньки или лыжи, чтобы зимой у них не было времени скучать.

Стрельцы оценят подарки для активного досуга
Стрельцы оценят подарки для активного досуга / Фото: Инфографика Life Сегодня

Козерогу подарите презенты, которые дополнят вечеринку

Козерог никогда не будет решать вопросы спонтанно – он обдумает каждый шаг. Новогодних праздников это тоже касается. Поэтому список полезных подарков давно есть, а режим ожидания включен. Как же без стратегического подхода! Козерог обрадуется настольным играм, беспроводной колонке и шампанскому, чтобы устраивать вечеринки дома во время каникул.

Козерогу подарите презенты, которые дополнят вечеринку
Козерогу подарите презенты, которые дополнят вечеринку / Фото: Инфографика Life Сегодня

Водолей любит получать раритетные вещи

Водолей не любит однообразие в жизни и рутинные обязанности, он обожает спонтанность, самостоятельность и независимость своей позиции. Выбрать ему новогодний подарок – задача не из легких. Но вы справитесь! Водолей оценит раритетные вещи для интерьера, которые сначала вызовут удивление, а затем интерес. К примеру, фарфоровую статуэтку, чашку или антикварное зеркало.

Водолей любит получать раритетные вещи
Водолей любит получать раритетные вещи / Фото: Инфографика Life Сегодня

Рыбы не откажутся от подарка для дома

Рыбам иногда сложно разобраться не только в себе, но и в формировании собственного Wish list с новогодними подарками. Хотите не прогадать с выбором? Подарите им практичную вещь, которой они будут пользоваться ежедневно. Рыбы не откажутся от кухонного гриля, кофемашины или робота-пылесоса. Но не дарите им канцелярию, сладости или косметику.

Рыбы не откажутся от подарка для дома
Рыбы не откажутся от подарка для дома / Фото: Инфографика Life Сегодня

Хотите, чтобы праздник пришел не только к родным, но и к вам – участвуйте в новогоднем обмене подарками OLX Свято. И вы получите презент от тайного отправителя. Никто не знает, что окажется внутри коробки. Вас могут удивить не только носками, но и конфетами от Гордона или звездным головным убором.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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