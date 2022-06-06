"Ми боялися, що нас можуть розстріляти": телеведуча Анна Панова довірила свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова

Ми знову збиратимемо врожаї на рідній землі і все відбудуємо, впевнена телеведуча

Телеведуча Ганна Панова розповіла свою історію музею "Голоси мирних" / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли почалася війна, телеведуча Анна Панова з родиною була на дачі під Києвом. Згодом до села, у якому вони перебували, заїхали танки, а у дім увійшли російські солдати.

"Я навряд чи зможу описати, що я відчувала в ці хвилини, коли ми сподівалися, що такого не може статися, що нам це сниться", — ділиться Анна.

Вона дуже хвилювалася за маленьку доньку, тому наважилася попросити у солдатів дозволу покинути дім. На її подив їх відпустили. Кілька діб родина провела у сусідів, у тісному підвалі разом з іншими дорослими та дітьми. Підгузки закінчувалися, їжі майже не було, світло зникало... Тож вирішили поїхати.

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Під Києвом йшли важкі бої. Родина дочекалася паузи, причепила на машину білий прапор, Анна посадила дитину на коліна... Їхали повз розстріляні та спалені автівки. Було дуже страшно — і жодної людини навколо.

"Ми їхали і дуже боялися, що нас можуть розстріляти з-за кущів", — згадує Анна.

Коли Київщину деокупували, друзі прислали Анні фото дачі. Будинок було повністю зруйновано... Не лишилося родинних фото та колекції картин українських художників, яку її чоловік збирав 25 років. Але пізніше Анна отримала ще один кадр — квітуче дерево абрикоса. Сад вцілів та нагадував: життя триває!

"Ми знову збиратимемо врожаї на рідній землі. І все відбудуємо!" — упевнена телеведуча.

Дивіться та слухайте її історію за посиланням.

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Свою історію Анна Панова довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів нашої країни, які стали жертвами або свідками війни. Архів музею налічує вже понад 20 тисяч історій з перших вуст, які було зібрано із 2014 року.

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