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"Мы боялись, что нас могут расстрелять": телеведущая Анна Панова доверила свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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6 июня, 16:45
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Мы будем снова собирать урожаи на родной земле и все отстроим, уверена телеведущая
Телеведущая Анна Панова рассказала свою историю музею "Голоса мирных"
Телеведущая Анна Панова рассказала свою историю музею "Голоса мирных" / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда началась война, телеведущая Анна Панова с семьей была на даче под Киевом. Впоследствии в село, в котором они находились, заехали танки, а в дом вошли российские солдаты.

"Я вряд ли смогу описать, что я испытывала в эти минуты, когда мы надеялись, что такого не может произойти, что нам это снится", – делится Анна.

Она очень волновалась за маленькую дочь, поэтому решилась попросить у солдат разрешения покинуть дом. К ее удивлению их отпустили. Несколько суток семья провела у соседей, в тесном подвале вместе с другими взрослыми и детьми. Подгузники заканчивались, еды почти не было, свет исчезал... Поэтому решили уехать.

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Под Киевом шли тяжелые бои. Семья дождалась паузы, прицепила на машину белый флаг, Анна усадила ребенка на колени... Ехали мимо расстрелянных и сожженных автомобилей. Было очень страшно – и ни одного человека вокруг.

"Мы ехали и очень боялись, что нас могут расстрелять из-за кустов", – вспоминает Анна.

Когда Киевщину деоккупировали, друзья прислали Анне фото дачи. Дом полностью разрушен... Не осталось семейных фото и коллекции картин украинских художников, которую ее муж собирал 25 лет. Но позже Анна получила еще один кадр – цветущее дерево абрикоса. Сад уцелел и напоминал: жизнь продолжается!

"Мы будем снова собирать урожаи на родной земле. И все отстроим!" – уверена телеведущая.

Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

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Свою историю Анна Панова доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Расскажите свою историю! Это можно сделать следующим образом:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
  • обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800)509001.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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