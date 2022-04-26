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Київ отримав ще одну партію продуктів: де отримати

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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26 квітня, 14:15
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Чергова партія гуманітарної допомоги прибула до столиці
Жителі Києва можуть отримати продуктові набори
Жителі Києва можуть отримати продуктові набори / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва.

Тисячу продуктових наборів доставили до територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району столиці.

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До складу наборів входять: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом для мешканців столиці Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 32 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, з них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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