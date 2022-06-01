Hub
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚽ Шотландія – Україна: онлайн
СЬОГОДНІ Новини Life

Як правильно підібрати бюстгальтер – основні помилки та інструкція

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 10:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Покупка нижньої білизни іноді може перетворитися на каторгу. Вибрати правильний бюстгальтер не завжди так просто, більшість жінок швидко розчаровуються та йдуть з магазину ні з чим. Що вже казати про онлайн-шопінг
Що потрібно знати перед тим, як купувати бюстгальтер
Що потрібно знати перед тим, як купувати бюстгальтер / Фото: Колаж: Сьогодні

Бюстгальтер, який добре сидить, може зробити більше, ніж просто допомогти вам гарно виглядати. Занадто великий, занадто малий або просто не підходить – це все може викликати біль у спині, свербіж шкіри та ваше роздратування. Цікаво, але 78% жінок все життя носять неправильний та незручний бра.

Зібрали поради, дотримання яких допоможе знайти ідеальний бюстгальтер незалежно від вашої форми чи розміру.

Помилки при підборі бра

Насамперед давайте розберемося, що не так з вашим бюстгальтером. Надягніть улюблений бра та погляньте уважно у дзеркало:

  • пояс бюстгальтера перетискає або впивається в тіло
  • пояс занадто вільний
  • груди в бра виглядають неприродно: вони ніби подвоєні, зливаються в одне ціле, не прилягають до чашок, чашки підстрибують при піднятті рук
  • каркас бра врізається в шкіру
  • утворюються складки у зоні пахв
  • бретелі бра втискаються в шкіру

При виборі бюстгальтера звертайте увагу на всі нюанси
При виборі бюстгальтера звертайте увагу на всі нюанси / Фото: Колаж: Сьогодні

Ці та інші поширені помилки зібрані на сайті сервісу українського бренду brabrabra, де можна також дізнатись, як уникати їх у мабутньому.

Якщо ви помітили хоч один з цих пунктів – ваш бра вам не підходить. Що робити?

Як правильно обрати бюстгальтер

Звучить неймовірно, але вибрати бюстгальтер, враховуючи особливості ваших грудей, можна навіть онлайн. Так, український бренд білизни brabrabra ще 5 років тому створив першу версію свого авторського методу – визначення індексу комфортної посадки. Їхню схему протестували понад 50 000 жінок. brabrabra запевняє, що комфортний бра можна підібрати для кожної.

Коли почалася війна, певно, жодна жінка не вдягла у довгу дорогу чи бомбосховище отой "ну трішки замалий, але такий гарний" бюстгальтер. Ні, ми всі хапали найзручніший, найулюбленіший варіант. Починаючи з березня ми отримали надзвичайно багато вдячних повідомлень від жінок, для яких цим обраним бюстгальтером став саме brabrabra. І ми дійсно раді, що завдяки нам, нашому професійному підбору жінкам було хоч трошки легше у цей час, – зазначають у brabrabra.

Експерти бренду зазначають: щоб правильно підібрати бюстгальтер, необхідно всього кілька етапів та близько 20 хвилин вашого часу.

Бюстгальтер – це не пута, яких ми швидше хочемо позбутися в кінці дня
Бюстгальтер – це не пута, яких ми швидше хочемо позбутися в кінці дня / Фото: instagram.com/brabrabra.ua

Необхідно зробити:

  • стандартні заміри по грудях та під грудьми,
  • врахувати особливості грудей: їхню форму, розташування та ширину основи грудей.

За цими даними брафітерки бренду визначать ваш персональний "індекс комофртної посадки" (ІКП), а саме розмір бра та набір найоптимальніших посадок.

Що треба знати під час вибору бра

У brabrabra запевняють, що завдяки методиці ІКП кожна жінка точно зможе знайти свій ідеальний бюстгальтер. Всього таких індексів у схемі бренду аж 64 і кожен включає від 2 до 16 форм бра. Після 20-хвилинної процедури клієнтка отримує персональні рекомендації щодо свого основного та "сестринських" розмірів бра, оптимальних посадок і форм, навіть матеріалів бра.

Ми працюємо на ринку України уже 18 років і з моменту створення схеми підбору ІКП у 2017 році постійно її вдосконалюємо. Вже понад 50 000 жінок пройшли цю процедуру в наших студіях чи онлайн – і саме вони, їхній фідбек та реальні примірки допомагають нам робити схему ще кращою та точнішою, – підкреслюють представники бренду.

Ви можете зареєструватися на безкоштовний онлайн-брафітинг або ж навчитися самостійно у спеціальному чат-боті бренду
Ви можете зареєструватися на безкоштовний онлайн-брафітинг або ж навчитися самостійно у спеціальному чат-боті бренду / Фото: instagram.com/brabrabra.ua

Де навчитись самостійно підбирати бра

У 2019 року українська компанія отримала авторські права на методику ІКП. Та експертки бренду не ховають її за сімома замками, а створили сервіс навчання жінок брафітингу.

Тобто або у студії бренду, або ж з консультантом онлайн прямо зараз можна визначити свій правильний розмір та модель бра, а головне – навчитися робити це самостійно.

На власні очі побачити результати визначення ІКП на дівчатах-моделях, зареєструватися на безкоштовний онлайн-брафітинг або ж пройти спрощену процедуру підбору самостійно у спеціальному чат-боті бренду.

Самі представники бренду зазначають, що навесні цього року попит на брафітинг серед клієнток значно зріс.

Ми завжди надавали цю послугу в усіх наших студіях, до того ж абсолютно безкоштовно. Зараз жінок, які від неї відмовляються, стало набагато менше, що ще раз довело нам – українські жінки переглянули своє ставлення до білизни та власного комфорту. І ми готові навчати усіх охочих, піклуватися про них та дарувати максимальний комфорт за будь-яких умов, – зазначають у brabrabra.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров Місцеві самоорганізовуються, армія допомагає: як працює партизанський рух на півдні України Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва На ринку нерухомості боротьба – що відбувається з цінами на квартири в Києві Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

Історія героя
Нескорені
Володимир Федорович – пенсіонер із Чернігова, а ще він – мисливець. Коли прийшли окупанти, він ховав у підвалі сусідів, а сам "виходив на полювання" - стріляв по вертольотах та літаках ворога з рушниці. І одного разу після його пострілів російський бомбардувальник впав…
Історія і відео пенсіонера-снайпера
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.34

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31554.45

Cardano (ADA)

0.61

Bitcoin Cash (BCH)

200.42

Ethereum Classic (ETC)

23.65

Litecoin (LTC)

68.4

Theta (THETA)

1.35

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти