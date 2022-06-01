Как правильно подобрать бюстгальтер – основные ошибки и инструкция

Покупка нижнего белья иногда может превратиться в каторгу. Выбрать правильный бюстгальтер не всегда так просто, большинство женщин быстро разочаровываются и уходят из магазина ни с чем. Что уж говорить об онлайн-шопинге

Что нужно знать перед тем, как покупать бюстгальтер / Фото: Коллаж: Сегодня

Отлично сидящий бюстгальтер может сделать больше, чем просто помочь вам хорошо выглядеть. Слишком большой, слишком малый или просто не подходит – это все может вызвать боль в спине, кожный зуд и ваше раздражение. Интересно, но 78% женщин всю жизнь носят неправильный и неудобный бра.

Собрали советы, соблюдение которых поможет найти идеальный бюстгальтер независимо от вашей формы или размера.

Ошибки при подборе бра

Прежде всего давайте разберемся, что не так с вашим бюстгальтером. Наденьте любимый бра и внимательно посмотрите в зеркало:

пояс бюстгальтера пережимает или впивается в тело

пояс слишком свободен

грудь в бра выглядит неестественно: она словно удвоена, сливается в одно целое, не прилегают к чашкам, чашки подпрыгивают при поднятии рук.

каркас бра врезается в кожу

образуются складки в зоне подмышек

бретели бра вдавливаются в кожу

При выборе бюстгальтера, обращайте внимание на все нюансы / Фото: Коллаж: Сегодня

Эти и другие распространенные ошибки собраны на сайте сервиса украинского бренда brabrabra, где можно узнать, как избегать их в будущем.

Если вы заметили хоть один из этих пунктов – ваше бра вам не подходит. Что делать?

Как правильно выбрать бюстгальтер

Звучит невероятно, но выбрать бюстгальтер, учитывая особенности вашей груди, можно даже онлайн. Да, украинский бренд белья brabrabra еще 5 лет назад создал первую версию своего авторского метода - определение индекса комфортной посадки. Их схему протестировали более 50 000 женщин. brabrabra уверяют, что комфортное бра можно подобрать для каждой.

Когда началась война, вероятно, ни одна женщина не надела в долгую дорогу или бомбоубежище тот "ну немного маленький, но такой красивый" бюстгальтер. Нет, мы все хватали самый удобный, любимый вариант. Начиная с марта мы получили очень много благодарных сообщений от женщин, для которых этим избранным бюстгальтером стал brabrabra. И мы действительно рады, что благодаря нам, нашему профессиональному подбору женщинам было хоть немного легче в это время, – отмечают в brabrabra.

Эксперты бренда отмечают: чтобы правильно подобрать бюстгальтер, необходимо всего несколько этапов и около 20 минут вашего времени.

Бюстгальтер – это не оковы, от которых мы побыстрее хотим избавиться в конце дня / Фото: instagram.com/brabrabra.ua

Необходимо сделать:

стандартные замеры по груди и под грудью,

учесть особенности груди: их форму, расположение и ширину основания груди.

По этим данным брафитерки бренда определят ваш персональный индекс комфортной посадки (ИКП), а именно размер бра и набор самых оптимальных посадок.

Что нужно знать при выборе бра

В brabrabra уверяют, что благодаря методике ИКП каждая женщина точно сможет найти свой идеальный бюстгальтер. Всего таких индексов в схеме бренда 64 и каждый включает от 2 до 16 форм бра. После 20-минутной процедуры клиентка получает персональные рекомендации относительно своего основного и "сестринских" размеров бра, оптимальных посадок и форм, даже материалов бра.

Мы работаем на рынке Украины уже 18 лет и с момента создания схемы подбора ИКП в 2017 году ее постоянно совершенствуем. Уже более 50 000 женщин прошли эту процедуру в наших студиях или онлайн – и именно они, их фидбек и реальные примерки помогают нам делать схему еще лучше и точнее, – подчеркивают представители бренда.

Вы можете зарегистрироваться на бесплатный онлайн-брафитинг или же научиться самостоятельно в специальном чат-боте бренда / Фото: instagram.com/brabrabra.ua

Где научиться самостоятельно подбирать бра

В 2019 году украинская компания получила авторские права на методику ИКП. Да, эксперты бренда не хранят ее за семью замками, а создали сервис обучения женщин брафитингу.

То есть либо в студии бренда, либо с консультантом онлайн прямо сейчас можно определить свой правильный размер и модель бра, а главное – научиться делать это самостоятельно.

Своими глазами увидеть результаты определения ИКП на девушках-моделях, зарегистрироваться на бесплатный онлайн-брафитинг или же пройти упрощенную процедуру подбора самостоятельно в специальном чат-боте бренда.

Сами представители бренда отмечают, что весной этого года спрос на брафитинг среди клиенток вырос.