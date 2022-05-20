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Фонд Ріната Ахметова створив довідник служб у справах дітей та сім’ї

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 травня, 18:39
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В одному довіднику доступні актуальні дані усіх обласних служб у справах дітей
Хто і де допомагає дітям: важливий довідник від Фонду Ріната Ахметова
Хто і де допомагає дітям: важливий довідник від Фонду Ріната Ахметова / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні змінилися контактні дані представників служб у справах дітей, які відповідають за усиновлення, опіку або піклування, тимчасове влаштування та прийомне батьківство.

Фонд Ріната Ахметова вирішив допомогти потенційним усиновлювачам та опікунам швидко отримати пораду та допомогу фахівців. З цією метою у рамках програми "Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!" Фонд створив власний, корисний онлайн-довідник з актуальними контактними даними усіх обласних служб у справах дітей України.

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З довідника по кожній області України ви дізнаєтеся:

  • актуальні номери стаціонарних/мобільних телефонів/електронні адреси фахівців;
  • які форми влаштування активні в області;
  • які форми влаштування призупинено в області;
  • телефон гарячої лінії, на яку можна звернутися з приводу роботи служби у справах дітей області.

Знайомство з довідником починається з даних по Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Вивчайте за посиланням. Слідкуйте за оновленнями – Фонд регулярно додаватиме дані про нові області!

Програма "Сирітству – ні!" розпочата Фондом Ріната Ахметова 1 червня 2008 року. Фонд робить усе можливе для того, щоб кожна дитина росла і виховувалася в сім’ї: сприяє національному усиновленню, надає підтримку родинам опікунів, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу.

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Раніше "Сьогодні" писали, як працює гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" в Україні. Нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав до Києва чергову партію продуктових наборів.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

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