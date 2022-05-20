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Фонд Рината Ахметова создал справочник служб по делам детей и семьи

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 мая, 18:39
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В одном справочнике доступны актуальные данные всех областных служб по делам детей
Кто и где помогает детям: важный справочник от Фонда Рината Ахметова
Кто и где помогает детям: важный справочник от Фонда Рината Ахметова / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине изменились контактные данные представителей служб по делам детей, которые отвечают за усыновление, опеку или попечительство, временное устройство и приемное отцовство.

Фонд Рината Ахметова решил помочь потенциальным усыновителям и опекунам быстро получить совет и помощь специалистов. С этой целью в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" Фонд создал собственный, полезный онлайн-справочник с актуальными контактными данными всех областных служб по делам детей Украины.

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Из справочника по каждой области Украины вы узнаете:

  • актуальные номера стационарных/мобильных телефонов/электронные адреса специалистов;
  • какие формы устройства активны в области;
  • какие формы устройства приостановлены в области;
  • телефон горячей линии, на которую можно обратиться по поводу работы службы по делам детей области.

Знакомство со справочником начинается с данных по Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областям. Узнайте подробности по ссылке. Следите за обновлениями – Фонд будет регулярно добавлять данные о новых областях!

Программа "Сиротству – нет!" создана Фондом Рината Ахметова 1 июня 2008 года. Фонд делает все возможное для того, чтобы каждый ребенок рос и воспитывался в семье: способствует национальному усыновлению, оказывает поддержку семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа.

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Ранее "Сегодня" писали, как работает гуманитарный проект "Спасаем жизни" в Украине. Недавно Фонд Рината Ахметова передал в Киев очередную партию продуктовых наборов.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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