"Якщо вийдете з "Азовсталі", будете двохсотими" — маріуполець довірив свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова

Архів музею налічує вже понад 15 тисяч історій, їх запис продовжується

Олександр Шабанов із Маріуполя розповів музею «Голоси Мирних»‎, як люди виживали у сховищах "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Музей "Голоси мирних"‎ Фонду Ріната Ахметова збирає, зберігає та ділиться історіями людей про життя під час війни. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів, які стали жертвами та свідками воєнних дій в Україні.

Олександр Шабанов із Маріуполя поділився з музеем своєю історією. Вона про те, як прилетіли перші "Гради" біля його будинку та як він виживав у сховищі "Азовсталі".

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"Спочатку було безпечно. Нас було 70 людей, 18 дітей від 3 місяців і старше. Були холодильні камери їдальні, завдяки яким збереглися продукти. Працював дизельний генератор. Запас води по цехах був дуже великий", — розповів Олександр.

Над головами летіли снаряди, обстріли посилилися, але виїхати з заводу не було можливості. Три тижні було дуже складно. Чекали на евакуацію. Були панічні атаки. Завалило обидва виходи. Вибиралися з "Азовсталі" через дірку у стіні...

Історію Олександра дивіться за посиланням.

Вона стала частиною архіву Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Архів музею налічує вже понад 15 тисяч історій. Робітники та волонтери Фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії. Тож долучайтеся та розкажіть свою!

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