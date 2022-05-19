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"Якщо вийдете з "Азовсталі", будете двохсотими" — маріуполець довірив свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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19 травня, 16:44
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Архів музею налічує вже понад 15 тисяч історій, їх запис продовжується
Олександр Шабанов із Маріуполя розповів музею «Голоси Мирних»‎, як люди виживали у сховищах "Азовсталі"
Олександр Шабанов із Маріуполя розповів музею «Голоси Мирних»‎, як люди виживали у сховищах "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Музей "Голоси мирних"‎ Фонду Ріната Ахметова збирає, зберігає та ділиться історіями людей про життя під час війни. Це найбільший у світі архів історій мирних жителів, які стали жертвами та свідками воєнних дій в Україні.

Олександр Шабанов із Маріуполя поділився з музеем своєю історією. Вона про те, як прилетіли перші "Гради" біля його будинку та як він виживав у сховищі "Азовсталі".

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"Спочатку було безпечно. Нас було 70 людей, 18 дітей від 3 місяців і старше. Були холодильні камери їдальні, завдяки яким збереглися продукти. Працював дизельний генератор. Запас води по цехах був дуже великий", — розповів Олександр.

Над головами летіли снаряди, обстріли посилилися, але виїхати з заводу не було можливості. Три тижні було дуже складно. Чекали на евакуацію. Були панічні атаки. Завалило обидва виходи. Вибиралися з "Азовсталі" через дірку у стіні...

Історію Олександра дивіться за посиланням.

Вона стала частиною архіву Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Архів музею налічує вже понад 15 тисяч історій. Робітники та волонтери Фонду продовжують спілкуватися з людьми та записувати їхні історії. Тож долучайтеся та розкажіть свою!

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Кожна історія важлива! Поділитися історією можна кількома способами:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідайте портал музею (https://civilvoicesmuseum.org/) та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху (оберіть зручну опцію: розповісти на сайті, залишити номер телефону і розказати особисто або надіслати поштою);
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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