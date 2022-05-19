"Если выйдете из "Азовстали", будете двухсотыми" – мариуполец доверил свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится историями людей о жизни во время войны. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей, ставших жертвами и свидетелями военных действий в Украине.
Александр Шабанов из Мариуполя поделился с музеем своей историей. Она о том, как прилетели первые "Грады" у его дома и как он выживал в убежище "Азовстали".
"Сначала было безопасно. Нас было 70 человек, 18 детей от 3 месяцев и старше. Были холодильные камеры столовой, благодаря которым сохранились продукты. Работал дизельный генератор. Запас воды по цехам был очень большой", – рассказал Александр.
Над головами летели снаряды, обстрелы усилились, но уехать с завода не было возможности. Три недели было очень сложно. Ждали эвакуации. Были панические атаки. Завалило оба выхода. Выбирались из "Азовстали" через дыру в стене...
Историю Александра смотрите по ссылке.
Она стала частью архива музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй. Сотрудники и добровольцы Фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Присоединяйтесь и расскажите свою!
Каждая история важна! Поделиться историей можно несколькими способами:
- напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;
- посетите портал музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите "Рассказать историю" справа сверху (выберите удобную опцию: рассказать на сайте, оставить номер телефона и рассказать лично или отправить по почте);
- позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509001.