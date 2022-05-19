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"Если выйдете из "Азовстали", будете двухсотыми" – мариуполец доверил свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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19 мая, 16:44
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Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй, их запись продолжается
Александр Шабанов из Мариуполя рассказал музею «Голоса Мирных» о том, как люди выживали в убежищах "Азовстали"
Александр Шабанов из Мариуполя рассказал музею «Голоса Мирных» о том, как люди выживали в убежищах "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится историями людей о жизни во время войны. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей, ставших жертвами и свидетелями военных действий в Украине.

Александр Шабанов из Мариуполя поделился с музеем своей историей. Она о том, как прилетели первые "Грады" у его дома и как он выживал в убежище "Азовстали".

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"Сначала было безопасно. Нас было 70 человек, 18 детей от 3 месяцев и старше. Были холодильные камеры столовой, благодаря которым сохранились продукты. Работал дизельный генератор. Запас воды по цехам был очень большой", – рассказал Александр.

Над головами летели снаряды, обстрелы усилились, но уехать с завода не было возможности. Три недели было очень сложно. Ждали эвакуации. Были панические атаки. Завалило оба выхода. Выбирались из "Азовстали" через дыру в стене...

Историю Александра смотрите по ссылке.

Она стала частью архива музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Архив музея насчитывает уже более 15 тысяч историй. Сотрудники и добровольцы Фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Присоединяйтесь и расскажите свою!

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Каждая история важна! Поделиться историей можно несколькими способами:

  • напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;
  • посетите портал музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите "Рассказать историю" справа сверху (выберите удобную опцию: рассказать на сайте, оставить номер телефона и рассказать лично или отправить по почте);
  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509001.

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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