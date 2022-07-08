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"До сліз хочеться додому": розповідь журналістки Влади Седан музею "Голоси Мирних"

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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8 липня, 16:43
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Україна обов’язково переможе, упевнена Влада
Журналістка Влада Седан розповіла свою історію музею "Голоси Мирних"
Журналістка Влада Седан розповіла свою історію музею "Голоси Мирних" / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Седан, журналістка й дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка, вже кілька років живе у Великій Британії. Та війну на Батьківщині переживає не менш гостро, ніж її родичі, які залишаються в Україні.

Рідні Влади живуть у Вінниці. З першого дня війни вони зайняли чітку позицію — ніхто не захотів евакуюватися. Батько, який є судовим медекспертом, став до лав тероборони, а також запропонував свою допомогу у роботі з тілами загиблих у Київській області. Брат та мама виїжджати відмовилися.

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"Як я із цим справляюся? Як і всі українці. Живемо... Боремося на інформаційних фронтах, підтримуємо Україну, наших людей", — розповідає Влада.

У перший тиждень війни, використовуючи свою платформу в Instagram, вона закликала росіян виходити на мітинги, не залишатися байдужими. Але все було марно. Довго не могла спати, здригалася від кожного звуку телефона. Особливо, коли у рідній Вінниці обстріляли телевежу та розгромили аеропорт.

"Сльози на очі біжать, тому що дійсно дуже хочеться додому... І таких людей, як я, зараз дуже багато в Європі й на заході України", — каже журналістка.

Влада збирає британські газети, шпальти яких усіяно новинами про Україну, щоби розповісти про ці події своїй доньці, коли дівчинка підросте. Постійно слідкує за новинами з Батьківщини, дивиться трансляцію єдиного українського телемарафону. І щодня допомагає співвітчизникам дистанційно.

"Я хочу подякувати кожному українцю. Керівництву держави, Збройним силам України, Нацгвардії, поліції, медикам, звичайним громадянам, волонтерам... Україна обов’язково переможе!" — упевнена Влада.

Дивіться та слухайте її історію за посиланням.

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Свою історію Влада Седан довірила музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею вже налічує понад 20 тисяч історій.

Розкажіть свою історію! Зробити це можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів та рідних долучитися;
  • відвідайте портал музею та натисніть "Розповісти історію";
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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