"До слез хочется домой": рассказ журналистки Влады Седан музею "Голоса Мирных"

Украина обязательно победит, уверена Влада

Журналистка Влада Седан рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" / Фото: Коллаж: Сегодня

Влада Седан, журналистка и жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко, уже несколько лет живет в Великобритании. Но войну на Родине переживает не менее остро, чем остающиеся в Украине родственники.

Родные Влады живут в Виннице. С первого дня войны они заняли четкую позицию – никто не захотел эвакуироваться. Отец, судебный медэксперт, стал в ряды теробороны, а также предложил свою помощь в работе с телами погибших в Киевской области. Брат и мама уезжать отказались.

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"Как я с этим справляюсь? Как и все украинцы. Живем… Боремся на информационных фронтах, поддерживаем Украину, наших людей", – рассказывает Влада.

В первую неделю войны, используя свою платформу в Instagram, она призвала россиян выходить на митинги, не оставаться равнодушными. Но все было напрасно. Долго не могла спать, вздрагивала от каждого звука телефона. Особенно когда в родной Виннице обстреляли телебашню и разгромили аэропорт.

"Слезы на глаза бегут, потому что действительно очень хочется домой... И таких людей, как я, сейчас очень много в Европе и на западе Украины", – говорит журналистка.

Влада собирает британские газеты, полосы которых усеяны новостями об Украине, чтобы рассказать об этих событиях своей дочери, когда девочка подрастет. Постоянно следит за новостями с Родины, смотрит трансляцию единого украинского телемарафона. И каждый день помогает соотечественникам дистанционно.

"Я хочу поблагодарить каждого украинца. Руководство государства, Вооруженные силы Украины, Нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров... Украина обязательно победит!" – уверена Влада.

Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

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Свою историю Влада Седан доверила музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

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