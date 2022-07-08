"До слез хочется домой": рассказ журналистки Влады Седан музею "Голоса Мирных"

Влада Седан, журналистка и жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко, уже несколько лет живет в Великобритании. Но войну на Родине переживает не менее остро, чем остающиеся в Украине родственники.
Родные Влады живут в Виннице. С первого дня войны они заняли четкую позицию – никто не захотел эвакуироваться. Отец, судебный медэксперт, стал в ряды теробороны, а также предложил свою помощь в работе с телами погибших в Киевской области. Брат и мама уезжать отказались.
"Как я с этим справляюсь? Как и все украинцы. Живем… Боремся на информационных фронтах, поддерживаем Украину, наших людей", – рассказывает Влада.
В первую неделю войны, используя свою платформу в Instagram, она призвала россиян выходить на митинги, не оставаться равнодушными. Но все было напрасно. Долго не могла спать, вздрагивала от каждого звука телефона. Особенно когда в родной Виннице обстреляли телебашню и разгромили аэропорт.
"Слезы на глаза бегут, потому что действительно очень хочется домой... И таких людей, как я, сейчас очень много в Европе и на западе Украины", – говорит журналистка.
Влада собирает британские газеты, полосы которых усеяны новостями об Украине, чтобы рассказать об этих событиях своей дочери, когда девочка подрастет. Постоянно следит за новостями с Родины, смотрит трансляцию единого украинского телемарафона. И каждый день помогает соотечественникам дистанционно.
"Я хочу поблагодарить каждого украинца. Руководство государства, Вооруженные силы Украины, Нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров... Украина обязательно победит!" – уверена Влада.
Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.
Свою историю Влада Седан доверила музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.
Расскажите свою историю! Сделать это можно так:
- напишите вашу историю на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласите друзей и родных присоединиться;
- посетите портал музея и нажмите "Рассказать историю";
- позвоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.