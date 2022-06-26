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Для переселенців у Дніпровському районі Києва передали 1,5 тисячі продуктових наборів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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26 червня, 10:31
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В українській столиці продовжують підтримувати вимушено переселених осіб
Переселенцям у Києві роздали продуктові набори
Переселенцям у Києві роздали продуктові набори / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж чотирьох останніх місяців Київ приймає переселенців з Донеччини, Луганщини, Харківщини та інших регіонів нашої країни, де нині точаться запеклі бої.
Для того щоб підтримати людей, які через війну вимушено покинули рідні міста та домівки, Фонд Ріната Ахметова передав до столиці черговий гуманітарний вантаж. Понад 1,5 тисячі продуктових наборів були доставлені до управління соціального захисту населення у Дніпровському районі Києва.
До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом Фонд уже передав до Києва понад 68 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України передадуть 400 тисяч наборів з харчовими продуктами.
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

Сергій Пономаренко
Сергій Пономаренко

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працював в газетах "Вечірній Київ", "Київський вісник", був автором публікацій у низці інших українських видань.

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