Для переселенцев в Днепровском районе Киева передали 1,5 тысячи продуктовых наборов

В украинской столице продолжают поддерживать вынужденно переселенных лиц

Переселенцам в Киеве раздали продуктовые наборы / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение четырех последних месяцев Киев принимает переселенцев из Донетчины, Луганщины, Харьковщины и других регионов нашей страны, где сейчас идут ожесточенные бои.

Для того чтобы поддержать людей, которые из-за войны вынужденно покинули родные города и дома, Фонд Рината Ахметова передал в столицу очередной гуманитарный груз. Более 1,5 тысячи продуктовых наборов были доставлены в управление социальной защиты населения в Днепровском районе Киева.

В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Фонд уже передал в Киев более 68 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины передадут 400 тысяч наборов с пищевыми продуктами.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены Фондом, остальные — бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".