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Для переселенцев в Днепровском районе Киева передали 1,5 тысячи продуктовых наборов

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 июня, 10:31
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В украинской столице продолжают поддерживать вынужденно переселенных лиц
Переселенцам в Киеве раздали продуктовые наборы
Переселенцам в Киеве раздали продуктовые наборы / Фото: Коллаж: Сегодня
В течение четырех последних месяцев Киев принимает переселенцев из Донетчины, Луганщины, Харьковщины и других регионов нашей страны, где сейчас идут ожесточенные бои.
Для того чтобы поддержать людей, которые из-за войны вынужденно покинули родные города и дома, Фонд Рината Ахметова передал в столицу очередной гуманитарный груз. Более 1,5 тысячи продуктовых наборов были доставлены в управление социальной защиты населения в Днепровском районе Киева.
В состав наборов вошли: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.
Фонд уже передал в Киев более 68 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины передадут 400 тысяч наборов с пищевыми продуктами.
Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них были охвачены Фондом, остальные — бизнесами SCM.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Сергей Пономаренко
Сергей Пономаренко

Закончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Прежде работал в газетах "Вечерний Киев", "Киевский вестник", был автором публикаций в ряде других украинских изданий.

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