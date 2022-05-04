Hub
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Life

70 днів війни: скільки допомоги отримали українці за цей час

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 16:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З початку повномасштабної війни гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова надійшло понад 20 тисяч звернень
Кому допоміг Фонд Ріната Ахметова з початку війни
Кому допоміг Фонд Ріната Ахметова з початку війни / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного російського вторгнення до України пройшло вже 70 днів. У час, коли країна живе у стані війни, Фонд Ріната Ахметова зосередив ресурси на допомозі найвразливішим категоріям населення та тимчасово переміщеним особам.

За десять тижнів війни Фонд передав для жителів України більше 580 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів і більше 145 тисяч продуктових наборів. Гуманітарна допомога від Фонду охопила 980 тисяч осіб.

Реклама

За цей час на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова надійшло понад 20 тисяч звернень.

Важливим для Фонду є і надання психологічної підтримки: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, у Львові відкрилася точка психологічної підтримки переселенців.

Реклама

Музей "Голоси Мирних"‎ Фонду Ріната Ахметова збирає наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України, починаючи з 2014 року. Тисячі людей вже довірили Музею свої історії.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйона були врятовані на Донбасі.

Реклама

"Сьогодні" також писали про цинічну атаку ворога на працівників Авдіївського коксохіму і розповідали, як "Метінвест" допомагає евакуйованим маріупольцям.

Віталій Чайка
Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні

Працюю у ЗМІ з 2016 року. Цікавлюся економікою та спортом.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

головне
Популярне
Автори Segodnya.ua
Наші автори
Ігор Сєров "24 лютого стало ясно, що далі ховати голову в пісок неможливо" – Ігор Волобуєв Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Софія Зінов’єва Припускається майже кожен українець: головні помилки з грошима у Польщі Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.83

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38762.45

Cardano (ADA)

0.82

Bitcoin Cash (BCH)

285.91

Ethereum Classic (ETC)

28.01

Litecoin (LTC)

101.28

Theta (THETA)

2.36

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Hub
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти