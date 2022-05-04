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70 дней войны: сколько помощи получили украинцы за это время

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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4 мая, 16:21
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С начала полномасштабной войны горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило более 20 тысяч обращений
/ Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошло уже 70 дней. В то время, когда страна живет в состоянии войны, Фонд Рината Ахметова сосредоточил ресурсы на помощи наиболее уязвимым категориям населения и временно перемещенным лицам.

За десять недель войны Фонд передал жителям Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 145 тысяч продуктовых наборов. Гуманитарная помощь от Фонда охватила 980 тысяч человек.

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За это время на горячую линию Фонда Рината Ахметова поступило свыше 20 тысяч обращений.

Важно для Фонда и оказание психологической поддержки: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, во Львове открылась точка психологической поддержки переселенцев.

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Музей "Голоса Мирных"‎ Фонда Рината Ахметова собирает самый масштабный в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины, начиная с 2014 года. Тысячи людей уже доверили Музею свои истории.

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

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"Сегодня" также писали о циничной атаке врага на работников Авдеевского коксохима и рассказывали, как "Метинвест" помогает эвакуированным мариупольцам.

Виталий Чайка
Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня

Работаю в СМИ с 2016 года. Интересуюсь экономикой и спортом.

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