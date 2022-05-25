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Запорізький військовий госпіталь отримав від Метінвест ліків та обладнання на 8 мільйонів

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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25 травня, 15:05
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З початку війни бізнеси SCM Ріната Ахметова передали госпіталю хірургічні інструменти, медикаменти та обладнання майже на 11 млн гривень
Військовому госпіталю у Запоріжжі доставили обладнання та ліки
Військовому госпіталю у Запоріжжі доставили обладнання та ліки / Фото: Колаж: Сьогодні

Запорізький військовий госпіталь отримав хірургічне обладнання й ліки для комплектації операційного відділення на суму 8 млн гривень. Передала допомогу компанія "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова.

Допомога включає два операційні столи, комплексні електрохірургічні системи з необхідними витратними матеріалами, пристрій для візуалізації вен і 1000 одиниць хірургічних аспіраторів. Для комплектування операційного відділення також передано приблизно 17 тисяч одиниць медикаментів.

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"Поки наші лікарі цілодобово рятують життя українців в умовах війни, ми всіляко підтримуємо їх у тилу та забезпечуємо ліками й медичним обладнанням. Впевнений, що ця підтримка допоможе зберегти життя та здоров’я наших захисників і полегшити їх реабілітацію в майбутньому", – зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Додатково, в межах гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", заснованого Групою "Метінвест" спільно з ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова, госпіталь отримав приблизно 650 одиниць хірургічних витратних матеріалів та інструментів на суму понад 3 млн гривень. Загальна ж вартість хірургічних інструментів, медикаментів та обладнання, переданих бізнесами SCM Ріната Ахметова для потреб госпіталю з початку війни, складає майже 11 млн гривень.

Як відомо, компанія "Метінвест" допомагає військовим госпіталям та лікарням України з перших днів війни. Всього на закупівлю медикаментів і обладнання компанія направила майже 60 млн гривень. Також "Метінвест" закупив 25 тис. аптечок та турнікетів для українських бійців та продовжує постачати до лікарень медичний кисень: з початку року було надано майже 1000 тонн.

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